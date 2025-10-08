हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल: दीवाली से पहले सुक्खू सरकार की सौगात, राज्य के इन कर्मचारियों को दिया तोहफा

हिमाचल: दीवाली से पहले सुक्खू सरकार की सौगात, राज्य के इन कर्मचारियों को दिया तोहफा

Diwali Gift: दीवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों लंबरदारों, एसएमसी टीचर्ज, चौकीदारों को बड़ा तोहफा दिया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दीवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 5000 रुपये किया है, 877 एसएमसी सी एंड वी का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपये कर दिया है. 

इसके साथ ही सीएम ने 833 एसएमसी लेक्चरार एवं डीपीई के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाकर 19,378 रुपये, 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 19378 रुपये, 62 एसएमसी जेबीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 13762 रुपये, 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये किया है.

दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर की बढ़ाई दिहाड़ी

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर्स की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाकर 425 रुपये कर दी गई है, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपये, 1399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी कर 8500 रुपये, 970 राजस्व चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी कर 6300 रुपये, 3304 लंबरदारों के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 4500 रुपये किया है.

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है. जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 19000 रुपये, जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि के बाद 8300 रुपये कर दिया है.

वहीं पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये की वृद्धि के साथ इसे 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 600 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 7500 रुपये, ग्राम पंचायत प्रधान के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि के साथ 7500 रुपये, उप प्रधान के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 5100 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य के मानदेय में 600 रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 2100 रुपये किया गया है.

मेयरों का भी बढ़ाया वेतन

वहीं नगर निगम के मेयर के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 25 हजार रुपये, डिप्टी मेयर के मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ाकर 19 हजार रुपये, पार्षदों के मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ौतरी कर 9400 रुपये किया गया है. 

नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये बढ़ौतरी कर 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी कर 8900 रुपये, पार्षदों के मानदेय में 300 रुपये बढ़ौतरी कर 4500 रुपये, नगर पंचायत के प्रधान के मानदेय में 600 रुपये की बढ़ौतरी कर 9000 रुपये, उप-प्रधान के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ौतरी कर 7000 रुपये तथा नगर पंचायत सदस्य के मानदेय 300 रुपये बढ़ौतरी कर 4500 रुपये किया गया है.

राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसरों के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की है. आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपये और आईटी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है

Published at : 08 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Shimla News HIMACHAL NEWS CONGRESS SUKHVINDER SINGH SUKHU
