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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश: BJP के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार, LPG किल्लत का उठाएंगे मुद्दा

हिमाचल प्रदेश: BJP के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार, LPG किल्लत का उठाएंगे मुद्दा

Himachal LPG Crisis: हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया. उन्होंने विपक्ष से सबूत पेश करने को कहा. उन्होंने LPG की किल्लत पर चिंता जताई.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 05:59 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन के अंदर और बाहर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति गरमा गई है. सत्र के दूसरे दिन विपक्ष (बीजेपी) द्वारा सरकार को 'माफिया राज' के मुद्दे पर घेरने की कोशिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा पलटवार किया है.

इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी की किल्लत और तिब्बत के साथ व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.

'सबूत हैं तो विधानसभा पटल पर रखें'

बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के नेता बिना किसी ठोस तथ्य और आधार के आरोप लगा रहे हैं. अगर बीजेपी नेताओं के पास माफिया राज या किसी भी तरह की अनियमितता के कोई पुख्ता सबूत हैं, तो उन्हें हवा में बात करने के बजाय उन सबूतों को विधानसभा पटल (सदन) पर रखना चाहिए.

LPG की किल्लत और पर्यटन पर असर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडरों की भारी कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि गैस की इस किल्लत का सीधा और नकारात्मक असर राज्य के पर्यटन कारोबार (Tourism Industry) पर पड़ रहा है, जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस गंभीर मुद्दे को जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके.

अनुपूरक बजट और व्यवस्था परिवर्तन

सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में 'व्यवस्था परिवर्तन' की दिशा में काम कर रही है. राज्य सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है और नए प्रोजेक्ट्स को 30 फीसदी फंड के साथ ही धरातल पर उतारा जा रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है.

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की तरफ से आरडीजी (RDG - Revenue Deficit Grant) बंद होने के कारण राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है.

शिपकी-ला मार्ग से तिब्बत व्यापार शुरू होने पर खुशी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने किन्नौर जिले में शिपकी-ला (Shipki-La) दर्रे के रास्ते तिब्बत के साथ व्यापार फिर से शुरू होने पर भी अपार खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस दिशा में अथक प्रयास किए थे. व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने के चलते किन्नौर में करीब 50 हजार सैलानी पहुंचे हैं, जिसका सीधा फायदा राज्य के स्थानीय पर्यटन कारोबार और अर्थव्यवस्था को मिल रहा है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 19 Mar 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
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