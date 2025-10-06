केंद्र से मिले फंड को लेकर सुक्खू सरकार पर भड़के पूर्व CM जयराम ठाकुर, कहा- 'नियत में खोट...'

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी से बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार सदन से लेकर सड़क तक हर दिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन सच यह है कि खुद राज्य सरकार केंद्र से मिले हजारों करोड़ रुपये खर्च ही नहीं कर पाती.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार लगातार केंद्र पर पैसे न देने का आरोप लगाती है, जबकि सच्चाई यह है कि हर साल करोड़ों रुपये खर्च न कर पाने की वजह से वापस करने पड़ते हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को जनहित की योजनाओं के लिए पैसा देती है, लेकिन सुक्खू सरकार की नीयत में खोट और विजन में कमी है. जनता के भले के लिए आने वाला पैसा जमीन पर नहीं उतरता. ऐसा लगता है जैसे सरकार विकास की बजाय अपनी जेबें भरने में ज्यादा रुचि रखती है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले लोगों के लिए यह शर्म की बात है.

954 करोड़ मिले, आधे भी खर्च नहीं कर पाए

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग को 954 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन सरकार उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाई.

उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल ही में जब हिमाचल आए तो उन्होंने 123 करोड़ रुपये मातृ शिशु सुरक्षा योजना के लिए और दिए.

ठाकुर ने कहा कि नड्डा जी ने खुद मुख्यमंत्री सुक्खू से कहा कि केंद्र से मिलने वाला पैसा जनता के हित में लगाइए, लेकिन सुक्खू सरकार की लापरवाही के कारण योजनाएं अधूरी पड़ी हैं.

2025-26 का बजट भी खर्च नहीं कर पाएगी सरकार

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का फोकस विकास पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाने पर है. उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र ने 1050 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति दी है. लेकिन अब तक के प्रदर्शन को देखकर लगता है कि सुक्खू सरकार इस बजट को भी खर्च नहीं कर पाएगी.”

उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश का स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहा है कि केंद्र से मिले पैसे का उपयोग करो, फिर भी हिमाचल सरकार कुछ नहीं कर रही, तो आखिर इस निकम्मेपन के लिए जिम्मेदार कौन है?

ठाकुर ने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग हर विभाग की यही स्थिति है. केंद्र से मिलने वाली योजनाएं और अनुदान फाइलों में ही अटके रहते हैं. उन्होंने कहा, सरकार अगर भाजपा और केंद्र को कोसने में कम और काम करने में ज्यादा वक्त लगाए, तो प्रदेश का विकास हो सकता है.

केंद्र ने त्योहारों से पहले दी 843 करोड़ की राहत

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए हिमाचल को 843 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स शेयर के रूप में दिए हैं, ताकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भुगतान समय पर कर सके.

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार लगातार हिमाचल की मदद कर रही है. आगे भी जो जरूरत होगी, वह मदद मिलती रहेगी. लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.”

भाजपा कार्यसमिति के नए सदस्यों को दी शुभकामनाएं

जयराम ठाकुर ने भाजपा हिमाचल प्रदेश की कार्यसमिति के नए सदस्यों और स्थायी आमंत्रित सदस्यों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ साथियों के अनुभव और युवा कार्यकर्ताओं के जोश से भाजपा हिमाचल में नई ऊंचाइयों को छुएगी.

'चिप से लेकर शिप तक आत्मनिर्भर हो रहा भारत'

सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं.

उन्होंने कहा कि आज हम न केवल छोटे हथियार बना रहे हैं, बल्कि पांचवीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन, मिसाइल, चंद्रयान और गगनयान तक खुद बना रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता भारत की आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वदेशी और मेड इन इंडिया उत्पादों को अपनाएं. ठाकुर ने कहा कि आज भारत में बने उत्पाद न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी वैश्विक मानकों से ऊपर है.

उन्होंने विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम में जनता के सहयोग से भारत “विकसित राष्ट्र” का सपना तय समय से पहले पूरा करेगा.