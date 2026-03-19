हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, BJP ने सरकार पर लगाया ‘माफिया राज’ का आरोप
Himachal Pradesh News In Hindi: विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के अंदर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो गया. भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के अंदर पहुंचे, जिससे शुरुआत से ही राजनीतिक तनाव देखने को मिला. विधानसभा परिसर के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. विपक्ष ने प्रदेश में माफिया राज चलने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की.
BJP विधायकों ने लगाया वन माफिया को संरक्षण देने का आरोप
बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार पर वन माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में केवल 25 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर 300 से अधिक पेड़ों को काटकर जमींदोज कर दिया गया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि निजी भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने की अनुमति आखिर कैसे दी गई.
राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही पक्ष-विपक्ष में बहस
जयराम ठाकुर ने आगे आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में एक कांग्रेस नेता की भूमिका सामने आ रही है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष ने इस घटना को न केवल पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.
वहीं, सदन के अंदर भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल के दौरान ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है. लगातार हो रही नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सदन की कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ती है.
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Source: IOCL