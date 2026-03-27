हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन, स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग

Shimla News: विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन, स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग

Shimla News In Hindi: विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थायी नीति, नौकरी सुरक्षा और समान वेतन की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. 25-40 हजार कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 07:10 PM (IST)
Preferred Sources

शिमला में बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर राजधानी के चौड़ा मैदान में आज (27 मार्च) प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बागवानी, बिजली बोर्ड, जल शक्ति समेत कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए.

अपनी मांग को लेकर जोर-जोर से की नारेबाजी

कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जोर-जोर से नारेबाजी की. जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों ने कहा कि वह विभिन्न विभागों में 15 से 20 वर्षो से सेवाएं दे रहे है. उन्हें न तो नौकरी में सुरक्षा है और न ही उचित वेतन मिल रहा है.

कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्वनी शर्मा ने बताया कि हाल ही में विभिन्न विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने के मामलों ने कर्मचारियों में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगे है जिनमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाए जाने, नौकरी में सुरक्षा सुनिश्चित करना और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना शामिल है. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक वह संघर्ष जारी रखेंगे.

ये भी पढ़िए- हिमाचल: सदन में बजट चर्चा के बाद CM सुक्खू के जवाब से संतुष्ट नहीं विपक्ष, किया वॉकआउट

कर्मचारियों ने स्थायी नीति बनाए जाने की उठाई मांग

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में लगभग 25,000 से 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं. ये कर्मचारी मुख्य रूप से शिक्षा, जल शक्ति और लोक निर्माण विभागों में सेवाएं दे रहे हैं. वर्तमान में ये कर्मचारी अपने लिए एक स्थायी नीति बनाए जाने की मांग कर रहें है.

ये भी पढ़िए- Shimla News: सीएम सुक्खू ने मनाया 63वां जन्मदिन, सरकारी आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Shimla News: विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन, स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग
शिमला: विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन, स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: हिमकेयर योजना में घोटाले का आरोप, विधानसभा में हंगामा, CM सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना
हिमकेयर योजना में घोटाले का आरोप, विधानसभा में हंगामा, CM सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना
हिमाचल प्रदेश
Fuel Price Crisis LIVE: राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! दिल्ली में 50 एलपीजी बरामद, पुलिस ने 2 को दबोचा
Fuel Price Crisis LIVE: राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! दिल्ली में 50 एलपीजी बरामद, पुलिस ने 2 को दबोचा
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: सीएम सुक्खू ने मनाया 63वां जन्मदिन, सरकारी आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता
शिमला: सीएम सुक्खू ने मनाया 63वां जन्मदिन, सरकारी आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
हेल्थ
Isometric Exercise: क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह कितनी फायदेमंद?
क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह कितनी फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
Delhi rain viral video: दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन
दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget