हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम बना खतरा, कुल्लू-मनाली NH पर पैराग्लाइडर की कराई आपात लैंडिंग

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार (30 मई) को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब अचानक मौसम खराब होने और तेज हवाएं चलने के कारण एक पैराग्लाइडर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. हालांकि पायलट की सूझबूझ, धैर्य और अनुभव के चलते पैराग्लाइडर को सुरक्षित रूप से सड़क पर उतार लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

खराब मौसम के चलते पैराग्लाइडर निर्धारित मार्ग से भटका

प्राप्त जानकारी के अनुसार कटराईं और रायसन के बीच उड़ान भर रहा एक पैराग्लाइडर अचानक मौसम के बदलते मिजाज और तेज हवाओं की चपेट में आ गया. मौसम खराब होने के कारण पैराग्लाइडर अपने निर्धारित मार्ग और लैंडिंग साइट से भटक गया, जिस वजह से पैराग्लाइडर को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया, जिससे पायलट के सामने आपात स्थिति उत्पन्न हो गई.

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पायलट ने सूझबूझ से कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर की लैंडिंग

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पायलट ने घबराने के बजाय पूरी सतर्कता और समझदारी से तत्काल निर्णय लेते हुए कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही सुरक्षित लैंडिंग कराने का फैसला किया. पायलट ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पैराग्लाइडर को सफलतापूर्वक सड़क पर उतार लिया. इस दौरान हाईवे पर यातायात भी मौजूद था, लेकिन सावधानीपूर्वक की गई लैंडिंग के कारण किसी वाहन, व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

सड़क पर उतरते पैराग्लाइडर को देख हाईवे चालक रह गए हैरान

घटना के दौरान हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही सड़क पर उतरते पैराग्लाइडर पर पड़ी, वे कुछ देर के लिए हैरान रह गए. अचानक हाईवे पर पैराग्लाइडर की लैंडिंग का दृश्य लोगों के लिए बेहद असामान्य था. हालांकि सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली और पायलट की सूझबूझ की सराहना की. समय रहते लिए गए इस फैसले ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया.

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