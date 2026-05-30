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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का हमला, कहा- 'बीजेपी सिर्फ जीत के...'

हिमाचल पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का हमला, कहा- 'बीजेपी सिर्फ जीत के...'

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि बीजेपी मीडिया के माध्यम सअपनी जीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 30 May 2026 02:47 PM (IST)
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  • सीमावर्ती व्यापार पुनर्जीवित, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

कांग्रेस ने बीजेपी पर स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों में जीत के झूठे दावे करने का आरोप लगाया है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि बीजेपी मीडिया के माध्यम सअपनी जीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. वास्तव में जमीनी स्तर पर पार्टी को मिले फीडबैक के अनुसार प्रदेशभर में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पंचायत चुनावों में विजयी हुए हैं. 

उन्होंने दावा किया है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद चुनावों के परिणामों में भी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अच्छा समर्थन मिलने की संभावना है. पार्टी नेताओं के अनुसार मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है. इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार की पर्यटन विकास और तिब्बत व्यापार की नीतियों की भी सराहना की. 

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पर्यटन क्षेत्र में आए सुधार को सराहा

पर्यटन के मुद्दे पर नरेश चौहान ने कहा कि साल 2023 और 2025 में आईं प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब प्रदेश में पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है. शिमला, मनाली, धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी और कसौली सहित कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है.

नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पर्यटन विकास संबंधी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि कांगड़ा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट परियोजनाओं और एशियाई विकास बैंक समर्थित पर्यटन परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है.

सरकार ने होम-स्टे नीति में किए गए बदलावों को भी युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्यटन को प्रदेश की सबसे बड़ी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना है.

'तिब्बत व्यापार को मिली रफ्तार'

तिब्बत व्यापार को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों के कारण लंबे समय बाद सीमावर्ती व्यापार को पुनर्जीवित करने की दिशा में सफलता मिली है. इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर उन्होंने कहा कि देश को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करने वाली राजनीति से बचना चाहिए. पार्टी का मानना है कि देश की मजबूती सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की एकता में निहित है और किसी भी नीति या निर्णय को राजनीतिक लाभ के बजाय सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर लागू किया जाना चाहिए.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 30 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
BJP CONGRESS HIMACHAL PRADESH Naresh Chouhan
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