Shimla News: सीएम सुक्खू ने मनाया 63वां जन्मदिन, सरकारी आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता
Shimla News In Hindi: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 63वां जन्मदिन 'ओक ओवर' सरकारी आवास में धर्मपत्नी संग केक काटकर मनाया. समर्थकों ने आवास पहुंचकर सीएम को जन्मदिन की बधाई दी.
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 62 साल के हो चुके हैं. आज (26 मार्च) 63वें साल में प्रवेश करने पर उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया. सरकारी आवास 'ओक ओवर' में सुबह से ही बधाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ लगी हुई है.
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने 'ओक ओवर' पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जन्मदिन की बधाई दी.
सीएम सुक्खू ने धर्मपत्नी संग काटा केक
इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से सुक्खू समर्थक मुख्यमंत्री को बधाई देने शिमला पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी विधायक कमलेश ठाकुर की मौजूदगी में केक काटा. इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके समर्थकों ने 'ओक ओवर' में नाटी भी डाली. इससे पहले सचिवालय कर्मियों द्वारा आयोजित मैराथन में भी मुख्यमंत्री ने भाग लेकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया.
चार माह में प्रदेश की स्थित में होगा सुधार- सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक समृद्धि हो चुकी है. चार माह में हिमाचल प्रदेश की स्थिति में सुधार होगा. सरकार ने जो बजट पेश किया है वह हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर साबित होगा. बजट में सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, उन्हें भी संघर्षों से लड़ना अच्छा लगता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है.
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उपमुख्यमंत्री ने सीएम सुक्खू को दी जन्मदिन की बधाई
मुख्यमंत्री श्री @SukhuSukhvinder जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/BQTyRQVJq3— Mukesh Agnihotri (@Agnihotriinc) March 26, 2026
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने लिखा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करें.
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Source: IOCL