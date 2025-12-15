शिमला: संजौली मस्जिद से अवैध हिस्सा हटाने की मांग, हिंदू संगठन बोले- 'हम कारसेवा को तैयार'

शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में एक और नया मोड़ आया है. सोमवार (15 दिसंबर) को हिंदू संघर्ष समिति शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंची. समिति ने विवादित मस्जिद की निचली दो मंजिलों को छोड़ बाकी हिस्से को हटवाने की मांग की है. इस दौरान समिति ने नगर निगम को निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है.

समिति के नेताओं ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं है तो वो कारसेवा को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अब नगर निगम न्यायालय के आदेश का पालन करवाएं और स्टेट्स रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक करें.

हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य ने क्या कहा?

हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करवाने के लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी और नगर निगम अवैध हिस्सा नहीं हटा सकते तो हिंदू संघर्ष समिति निशुल्क कारसेवा के लिए तैयार है.

मदन ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोताही न बरती जाए. राज्य में केवल हिंदू के लिए कानून हैं, दूसरे समुदाय के लिए कोई नियम नहीं. हिंदू संघर्ष समिति आंदोलन के साथ जन जागरण का भी काम करेगी. मदन ठाकुर ने आरोप लगाए कि प्रदेश की इस्लामिक सरकार बाहरी लोगों को संरक्षण दे रही है. उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी डेमोग्राफिक चेंज का षड्यंत्र रचा जा रहा है.

विवादित ढांचे से अवैध हिस्सा हटाने की मांग

विजय शर्मा ने कहा कि विवादित ढांचे से अवैध हिस्सा हटाने की समय सीमा 29 दिसंबर को खत्म हो रही है. समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि नगर निगम मामले में स्टेट्स रिपोर्ट कॉल करे और उसे सार्वजनिक किया जाए. विजय शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम के पास अगर धन और मजदूरों का अभाव है तो समिति के सदस्य निःशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने को तैयार है.