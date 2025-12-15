हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिमला के 2 इलाकों में भीषण आग का तांडव, मच्छी वाली कोठी और रामपुर में मंदिर को बड़ा नुकसान

शिमला के 2 इलाकों में भीषण आग का तांडव, मच्छी वाली कोठी और रामपुर में मंदिर को बड़ा नुकसान

Shimla Massive Fire: शिमला में दो जगह आग ने अपना कहर बरपाया है. शहर की मच्छी वाली कोठी में पुराना भवन जलकर राख हो गया है. वहीं रामपुर में मंदिर भी आग की वजह से जलकर खत्म हो गया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Dec 2025 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार (14 दिसंबर) की रात को आग ने शहर के दो इलाकों में जमकर तांडव मचाया है. शहर की मच्छी वाली कोठी और रामपुर में एक मंदिर जलकर राख हो गया. जिले में बीती रात आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर बिग्रेड की टीम पहुंची. टीम ने तुरंत आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इलाके के लोगों में आग की लपटें देखकर दहशत फैल गई. फिलहाल घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया.

शहर में हुई पहली घटना पर एक नजर

पहली घटना शिमला शहर के जाखू में पेश आई जहां फेयर व्यू नामक एक भवन पूरी तरह से जलकर राख हो गया. आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. जबकि दूसरी घटना रामपुर क्षेत्र की है, जहां एक नव-निर्मित मंदिर आग से पूरी तरह नष्ट हो गया. दोनों ही मामलों में राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है.

पहली घटना शिमला शहर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार (15 दिसंबर) की सुबह तड़के पेश आई. मच्छी वाली कोठी के समीप एक पुरानी इमारत में भीषण आग लग गई. इससे पूरा भवन जलकर राख हो गया. जानकारी अनुसार इस भवन का मालिक वर्तमान में दिल्ली में रहता है. आग लगने के समय मकान पूरी तरह खाली था. इससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग की खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

दूसरी घटना में मंदिर जलकर खाक

दूसरी घटना रविवार (14 दिसंबर) की शाम को रामपुर उपमंडल के नोगवैली क्षेत्र के बाहली गांव में हुई. यहां टेरू नरेल मंदिर में अचानक आग लग गई. लकड़ी और चादर की छत से बने इस मंदिर का निर्माण परशुराम मंदिर समिति द्वारा किया गया था. इस पर करीब 10 लाख रुपये की लागत आई थी. आग इतनी भीषण थी कि मंदिर के अंदर स्थापित देवता की मूर्ति पूरी तरह जलकर राख हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही परशुराम मंदिर समिति के सदस्यों ने मौके का जायजा लिया. समिति के प्रधान खेल चंद नेगी ने बताया कि मंदिर हाल ही में बनाया गया था और इसमें श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई थी. समिति ने इस घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है और आगजनी की आशंका जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Published at : 15 Dec 2025 04:30 PM (IST)
Tags :
Shimla News HImachal Pradesh News
