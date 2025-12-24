हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशNHAI को शिमला बायपास में मिली एक और कामयाबी, टनल 5 के दोनों सिरे आपस में मिले

NHAI को शिमला बायपास में मिली एक और कामयाबी, टनल 5 के दोनों सिरे आपस में मिले

Shimla Bypass Project: 23 दिसंबर को 210 मीटर लंबी टनल नंबर 5 का निर्माण पूरा हुआ. 7 महीने में तैयार यह टनल चलौंठी को जोड़ेगी. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा समय घटेगा.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 24 Dec 2025 01:56 PM (IST)
शिमला, NHAI को शिमला बायपास प्रोजेक्ट में एक और कामयाबी मिली है. 23 दिसंबर 2025 को टनल नंबर 5 के दोनों सिरे आपस में मिल चुके हैं, यह टनल शिमला बायपास प्रोजेक्ट में मील का पत्थर साबित होगी. टनल 5 शिमला बायपास को इसके आखिरी छोर चलौंठी से जोड़ती है. टनल के निर्माण से लोगों को भविष्य में अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान, चमियाना पहुंचने में आसानी होगी और शिमला के ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी.

7 महीने में पूरा हुआ 210 मीटर लंबे टनल का निर्माण

टनल निर्माण का कार्य गावर और भारत कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है. टनल की कुल लंबाई 210 मीटर है, जिसका कार्य 22 मई 2025 को शुरू हुआ था. NHAI ने 7 महीनों के रिकार्ड समय में 23 दिसंबर 2025 को इस कार्य को पूरा किया है. टनल का निर्माण NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड से किया गया है. मौजूदा समय में टनल बनाने के लिए यह सबसे कारगर तकनीक मानी जाती है.

27.457 किलोमीटर लंबी शिमला बायपास परियोजना

NHAI की 27.457 किलोमीटर लंबी शिमला बाईपास परियोजना, चंडीगढ़ - शिमला कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण खंड है. इस परियोजना में पांच सुरंगें शामिल हैं, परियोजना का उद्देश्य जनता की यात्रा को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाना है. शिमला बायपास के निर्माण से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और शिमला(ढली) पहुंचने की यात्रा का समय लगभग एक घंटे कम हो जाएगा. इस परियोजना के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उपरी शिमला का रुख करने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी सुविधा मिल पाएगी. वहीं, सेब सीजन के दौरान बागवान आसनी से अपना सेब शिमला और बाहर की मंडियों तक पहुंचा पाएंगे.

Published at : 24 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Shimla News NHAI News HImachal Pradesh News Shimla Bypass Project News
