शिमला: नए साल के जश्न से पहले प्रशासन ने 2 जनवरी 2026 तक लागू किया स्पेशल प्लान, पढ़ लें अपडेट

विंटर कार्निवाल शिमला 2025, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष प्लान लागू कर दिया है. इस प्लान के तहत शिमला शहर को पांच सेक्टर में विभाजित किया गया है. सभी सेक्टर का ओवरऑल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा के पास रहेगा. इसके साथ ही पांच सेक्टर में एक-एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है. डीएम शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किए हैं.

पर्यटकों को बेहतर कानून व्यवस्था दी जाए- डीएम

डीएम ने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्वसंध्या पर शिमला में पर्यटक और स्थानीय लोगों की आमद काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है. आदेश के मुताबिक, हर सेक्टर में एक अधिकारी का जिम्मा लगाया है. इनके साथ पुलिस विभाग की टीम तैनात है. इसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पहले ही तैनाती कर दी है. जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि पर्यटकों को बेहतर कानून व्यवस्था दी जाए. इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे. उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक यह प्लान लागू रहेगा.

शिमला के एंट्री प्वाइंट पर एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी- डीएम

डीएम ने कहा कि शिमला के एंट्री प्वाइंट पर एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी. उन्होंने आम जन और शिमला आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि जिला प्रशासन के प्लान के मुताबिक नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि आमजन अपने वाहन निर्धारित गति में चलाएं और ओवरटेक करने से बचें. इसके अतिरिक्त, शराब के नशे में गाड़ी न चलाए.

किसकी कहां पर होगी तैनाती?

विशेष प्लान के तहत सेक्टर-I वन के तहत शोघी और इसके आसपास का एरिया सम्मिलित किया गया है. इस सेक्टर का जिम्मा नायब तहसीलदार शिमला शहरी भीष्म सिंह कंवर को दिया गया है. इसी प्रकार सेक्टर-II के तहत मॉल रोड, रिज मैदान, स्कैंडल, चर्च, लक्कड़ बाजार, रीगल सिनेमा, लिफ्ट, सीटीओ, ऑकलैंड, आईजीएमसी, रेडिसन होटल, झांसी पार्क, शेर-ए-पंजाब, लोअर बाजार के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित रहेगा. इस सेक्टर में एसडीएम शहरी ओशिन शर्मा को जिम्मा दिया गया है. उनके साथ तहसीलदार शहरी शिमला नारायण सिंह वर्मा भी नियुक्त किए गए हैं.

सेक्टर-III में पुलिस स्टेशन ईस्ट एवं न्यू शिमला एरिया सम्मिलित किया गया है. इसमें तहसीलदार शिमला ग्रामीण संजीव गुप्ता को जिम्मा दिया गया है. सेक्टर-IV में एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा को जिम्मा दिया गया है. इसमें फन वर्ल्ड, गलू, लम्बीधार, फागू, संजौली, ढली, कुफरी, मशोबरा, छराबड़ा, चीनी बंगला और आसपास का एरिया शामिल है. सेक्टर-V में नायब तहसीलदार शिमला ग्रामीण चांद राम को जिम्मा दिया गया है. इनके अधीन सभी ट्रैफिक पॉइंट्स, 103 टनल, आईएसबीटी टूटीकंडी, ओल्ड बैरियर, चक्कर आदि क्षेत्र रहेंगे.