Himachal News: आनंद शर्मा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कांग्रेस की दो टूक, 'वे हमेशा...'

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश कार्यसमिति की पहली अहम बैठक शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय 'राजीव भवन' में संपन्न हुई. प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की विशेष मौजूदगी में हुई. इस बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार के साथ बेहतर तालमेल और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर गहन मंथन किया गया. बैठक में दिग्गज नेताओं की नाराजगी और पार्टी के आगामी एक्शन प्लान को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.

एक व्यक्ति-एक पद' का फॉर्मूला होगा लागू- रजनी पाटिल

बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने स्पष्ट किया कि हिमाचल कांग्रेस में अब 'एक व्यक्ति-एक पद' के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा, "जो नेता सरकार में किसी पद पर हैं, वे संगठन का पद नहीं रखेंगे और जो संगठन में हैं, उन्हें सरकार में पद नहीं मिलेगा. इस फैसले से संगठन में नए और युवा कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका मिलेगा और जवाबदेही भी तय होगी."

आनंद शर्मा की नाराजगी पर क्या कहा?

वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और कौल सिंह ठाकुर की नाराजगी और उनके बीजेपी में जाने की अटकलों पर रजनी पाटिल ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कौल सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं. आनंद शर्मा के सवाल पर पाटिल ने कहा, "आनंद शर्मा पुराने कांग्रेसी नेता हैं और वे हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे. मैंने खुद उनसे मुलाकात की है. जो कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं, उनमें कभी-कभार थोड़ी नाराजगी होना स्वाभाविक है. वे पार्टी परिवार के अभिन्न सदस्य हैं और हम उनका साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे."

महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पूछे गए एक सवाल पर रजनी पाटिल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पूरी तरह पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार को पहले जनगणना और परिसीमन का काम पूरा करना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ संसद में कानून बना देने से महिलाओं को उनका हक नहीं मिल जाएगा, बल्कि नीयत साफ रखते हुए उसे धरातल पर लागू भी करना होगा.

दिग्गजों का रहा जमावड़ा

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और प्रभारी रजनी पाटिल के अलावा दोपहर के सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक दल के कई सदस्य, जिला अध्यक्ष, पार्टी के अग्रणी संगठनों के प्रमुख और नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए अपनी जमीनी तैयारियों का शंखनाद कर दिया है.