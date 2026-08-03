हिमाचल के 2 IAS को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सरकार ने दी मंजूरी

हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने अपने कैडर के दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों— विवेक भाटिया और डॉ. निपुण जिंदल की सेवाएं केंद्र सरकार (Central Deputation) को सौंप दी हैं. दोनों अधिकारियों को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. राज्य सरकार की ओर से इनकी प्रतिनियुक्ति को लेकर आधिकारिक अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई हैं. इन नियुक्तियों से केंद्र में हिमाचल कैडर का प्रतिनिधित्व और अधिक मजबूत होगा.

विवेक भाटिया बने युवा कार्यक्रम विभाग में निदेशक

हिमाचल कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग (Department of Youth Affairs), नई दिल्ली में निदेशक (Director) के पद पर नियुक्त किया गया है.

वर्तमान पदभार: विवेक भाटिया वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव-सह-विशेष सचिव के साथ-साथ उद्योग विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे.

कार्यकाल: उनकी यह नई नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए की गई है.

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डॉ. निपुण जिंदल को आर्थिक मामलों के विभाग में जिम्मेदारी

वहीं, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs), नई दिल्ली में उप सचिव (Deputy Secretary) नियुक्त किया गया है.

वर्तमान पदभार: डॉ. जिंदल वर्तमान में डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक और हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के प्रबंध निदेशक (MD) का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे थे.

कार्यकाल: इनकी नियुक्ति भी केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत तत्काल प्रभाव से 4 वर्ष के लिए की गई है.

इन दोनों होनहार अधिकारियों के केंद्र में जाने से राज्य सरकार को अब जल्द ही इनके खाली हुए महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती करनी होगी.

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