हिमाचल में मानसून तेज, इन 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मानसून (Monsoon) का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर यह पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. इस बार जुलाई माह का मानसून कई मायनों में खास रहा है. प्रशांत महासागर में अल नीनो (El Nino) जैसी परिस्थितियां सक्रिय रहने के बावजूद प्रदेश में सामान्य से अच्छी बारिश दर्ज की गई है. अब मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में 3 अगस्त से 9 अगस्त तक हल्की से मध्यम और अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है.

इन 4 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम विज्ञानी संदीप कुमार के अनुसार, सोमवार (3 अगस्त) को प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इसे देखते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है:

बिलासपुर

चंबा

कांगड़ा

सिरमौर

हिमाचल: निरमंड में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मलबे से स्कूल और बाग तबाह

अन्य जिलों में कैसा रहेगा मौसम?

ऊना, शिमला और सोलन जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के एक-दो दौर होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई. सुंदरनगर और मुरारी देवी क्षेत्र में बादलों की गर्जना के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं.

फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की गंभीर चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार भारी बारिश के चलते राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन (Landslide), अचानक बाढ़ (Flash Flood) और जलभराव जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

प्रशासन की अपील

मौसम विभाग और प्रशासन ने स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों से विशेष अपील की है कि वे नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहें. साथ ही यात्रा करने से पहले मौसम संबंधी चेतावनियों का सख्ती से पालन करें.

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