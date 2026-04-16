हिमाचल प्रदेश: एक पत्नी और दो पति, अब घर में आया नन्हा मेहमान, जोड़ीदार प्रथा से हुई थी शादी

देश दुनियां में पिछले साल सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की अनोखी शादी एक बार फिर सुर्खियों में है. जोड़ीदार प्रथा के तहत शादी करने वाली सुनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया है. परिवार में बच्चे के जन्म के बाद दोनों पिता बेहद खुश हैं. एक पिता घर पर मौजूद रहकर इस खुशी को मना रहा है तो दूसरे ने विदेश से यह जानकारी अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी है.

अब यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसे परंपरा और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा मानते हुए कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे. विदेश में रह रहे पिता ने सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो शेयर कर लिखा, 'आज हमारे घर एक प्यारा सा नन्हा मेहमान आया है, और हम दोनों भाइयों की जिंदगी सच में पूरी हो गई है.'

बच्चे से मिलने को बेताब पिता

उसने आगे लिखा, 'विदेश में रहते हुए भी आज दिल बस एक ही बात कह रहा है. अब जल्दी से घर जाऊँ, अपने बच्चे को गोद में उठाऊं और उस खुशी को महसूस करूं जिसके लिए हर इंसान तरसता है. विदेश में रह रहे पिता ने आगे लिखा, 'पहले घर जाने की उतनी उत्सुकता नहीं होती थी, लेकिन अब हर पल बस यही इंतज़ार है..अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ वो अनमोल समय बिताने का.'

गौर हो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में जोरीदार प्रथा के तहत एक ही परिवार के दो या अधिक भाई एक ही महिला से विवाह करते हैं. इसी परंपरा के तहत प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने सुनीता चौहान के साथ सात फेरे लिए थे. वैसे तो पुराने समय में ये आम बात थी, लेकिन पिछले साल इस शादी के चर्चे खूब हुए. पढ़े-लिखे और संपन्न परिवार से जुड़े इस जोड़े के फैसले ने इसे चर्चा का बड़ा विषय बना दिया था. अब इस परिवार में नन्हा मेहमान आने से खुशियां बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया से लेकर पड़ोसी भी इस परिवार को नए मेहमान के लिए बधाई दे रहे हैं.