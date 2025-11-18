हिमाचल प्रदेश: नशे की हालत में लिव-इन पार्टनर का मर्डर! शव के बगल में बैठा रहा शख्स, गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में गुरु की नगरी पांवटा साहिब के देवी नगर क्षेत्र में सोमवार (17 नवंबर) को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. हरियाणा निवासी शीशपाल पर अपनी लिव-इन पार्टनर माला देवी (निवासी उत्तर प्रदेश) की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के भीतर महिला का शव खून से सना हुआ मिला. हैरानी की बात यह रही कि आरोपी घटना के बाद भागा नहीं और उसी कमरे में मौजूद मिला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

नशे में कांच की बोतल से वार- पुलिस

सिरमौर के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने शराब के भारी नशे में कांच की बोतल महिला के सिर पर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. डीएसपी ने यह भी बताया कि दोनों लिव-इन में रह रहे थे. वे विवाहित थे या केवल साथ रह रहे थे, यह स्थिति पीड़ित परिवार के बयान के बाद स्पष्ट होगी.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, कई पहलुओं पर जांच जारी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और हत्या के पूरी घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

पांवटा में एक माह में दूसरी हत्या, प्रवासी समुदाय में दहशत

गौरतलब है कि एक महीने के भीतर पांवटा साहिब में प्रवासियों से जुड़ी यह दूसरी हत्या है, जिसने शहर में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.