हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश में डोली धरती, भूकंप के झटकों से हिला किन्नौर, जानें कितनी थी तीव्रता

हिमाचल प्रदेश में डोली धरती, भूकंप के झटकों से हिला किन्नौर, जानें कितनी थी तीव्रता

Kinnaur Earthquake: 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया. सुबह 4 बजे आए झटकों से लोग घरों से बाहर निकल गए, लेकिन किसी नुकसान की खबर नहीं है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Feb 2026 01:11 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार, 5 फरवरी को किन्नौर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई. अलसुबह करीब 4.00 बजे नींद के बीच महसूस किए गए झटकों से लोग चौंक गए और घरों से बाहर आ गए. 

गनीमत की बात यह रही कि भूकंप से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है. भूकंप का केंद्र किन्नौर क्षेत्र में 31.58° उत्तरी अक्षांश और 78.42° पूर्वी देशांतर पर स्थित था. भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया. झटके सुबह 3:59:52 बजे महसूस किए गए थे.

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 05 Feb 2026 01:11 PM (IST)
