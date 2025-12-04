मंडी सांसद कंगना रनौत बोलीं, 'राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लें, भगवान ने उनको...'

बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर राहुल गांधी खुद की अटल जी से तुलना कर रहे हैं तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको (राहुल गांधी) को जीवन दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए.

राहुल गांधी के किस बयान पर कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया?

दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों को विपक्षी नेता से मिलने से रोक रही है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा, "आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो विदेशी मेहमान भारत आते हैं उनकी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होती है. यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय होता था और मनमोहन सिंह जी के समय भी होता था. आजकल यह होता है कि जब बाहर से कोई आता है या मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार सुझाव देती है कि बाहर से आने वाले अतिथि या उनके (राहुल के) बाहर जाने पर वहां के लोग नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलें."

#WATCH | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's allegations that LoP is not allowed to meet visiting dignitaries, BJP MP Kangana Ranaut says, "These are government decisions. Atal ji was a national asset, a patriot. The entire country was proud of him...But Rahul Gandhi's sentiments for… pic.twitter.com/VVWB7wfVOa — ANI (@ANI) December 4, 2025

देश के प्रति राहुल गांधी की भावना संदेहयुक्त- कंगना

राहुल गांधी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने ये बात कही. कंगना रनौत ने कहा, "सरकार के अपने फैसले होते हैं...अटल जी पर पूरे देश को गर्व था. वो नेशनल असेट थे, देशभक्त थे. मुझे नहीं पता कि इसके पीछे की वजह क्या है लेकिन मैं अपना पक्ष रख रही हूं. देश के प्रति उनकी (राहुल गांधी) की भावना भी काफी संदेहयुक्त है. देश में दंगे फैलना हो या टुकड़े करने की साजिश हो...मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए."