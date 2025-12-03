हिमाचल: विपक्ष का वॉकआउट, जयराम ठाकुर बोले, 'सुक्खू सरकार न संविधान मानती है, न SC के निर्देश'

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सुक्खू सरकार द्वारा लाए गए विधेयक भू-संपदा (विनिमयन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉक आउट किया. मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार न तो संविधान को मानती है और न ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को महत्व देती है. इसलिए सरकार यह ऐसा कानून लेकर आई है. जो रेरा चीफ की नियुक्ति में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को समाप्त कर दे. सरकार को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी भरोसा नहीं है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए आरोप

सरकार पर आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 3 साल से उनके पढ़ने-लिखने का खामियाजा भुगत रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक पदों की नियुक्ति में न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने के प्रयास किए जाएंगे तो वह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे.

दूसरा यह केंद्रीय कानून है जो राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति तक जाएगा, लेकिन केंद्रीय कानून को इस तरीके से बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है. इसके बाद भी सरकारी है बिल लाकर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है.

पहले दिन से 'हिमाचल ऑन सेल' की योजना चला रखी है- जयराम ठाकुर

विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही 'हिमाचल ऑन सेल' की योजना चलाई हुई है. मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक बयानों में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं और उनके फैसलों में भी हिमाचल के हितों की बेचने की बात बार-बार सामने आई है.

विधानसभा में धारा 118 को लेकर जो संशोधन लाया गया है, वह हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचने की एक साजिश है. हम पहले दिन से कह रहे हैं सरकार की मित्र मंडली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश भर में घूम-घूम कर धारा 118 में छूट दिलवाने का ठेका लेते फिर रहे हैं.

छूट दिलाने के नाम पर पैसे इकट्ठे करते देखे गए- जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मीडिया के माध्यम से भी ऐसी कई बार बातें सामने आई हैं. जो धारा 118 में छूट दिलाने के नाम पर पैसे इकट्ठे करते देखे गए. अब सरकार ऐसा सिस्टम बनाने में लगी है जो लोगों को हिमाचल में जमीन ने खरीदने का रास्ता निकाल सके. सरकार हर तरीके से हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचने पर अमादा है.

लेकिन जो लोग पिछली सरकार में 118 को छूने पर हाथ जल जाने और हाथ कट जाने की धमकी दे रहे हैं, वह नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं. इन्होंने सत्ता में आते ही प्रदेश में सुविधाओं को छीनने और संसाधनों को बेचने में ही रुचि दिखा रहे हैं और लगातार उसी काम में लगे हुए हैं.

3 साल में नौकरियों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं- जयराम ठाकुर

जय राम ठाकुर ने कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरी और ठूंजा साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर जो सत्ता में आए थे. वह 3 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी इस बात का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने अब तक कितनी नौकरियां दी हैं. विधानसभा में 2 साल से विपक्ष लगातार यह पूछ रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरियां दी हैं? कितनी परीक्षाएं कराई हैं? किस विभाग में कितनी नौकरियां दी हैं?

इस पर उन्होंने बताया कि सरकार हर बार विधानसभा को गुमराह करते हुए एक ही जवाब देती है की सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है. यह सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी है तो किस मुंह से नौकरियों की जानकारी देगी. सरकार हर मोर्चे पर फेल है और झूठ बोलकर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे हैं लेकिन इनका झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है.

बीजेपी की आक्रोश रैली पर दी यह जानकारी

भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश रैली को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे पास जोरावर स्टेडियम में रैली करने की परमिशन है और हम वहीं रैली करेंगे. सरकार ने अगर उसमें किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने की कोशिश की तो हम विधानसभा के अंदर भी रैली करेंगे. सरकार की नाकामी से प्रदेश का हर वर्ग निराश है, हताशा से सड़कों पर है.

जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि पूरा प्रदेश सरकार की नाकामी के खिलाफ हमारा समर्थन कर रहा है. जो जहां है, जैसे है सभी प्रदेशवासियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की इस रैली के साथ है. 5 साल तक हमने भी सरकार चलाई विपक्ष में कांग्रेस ने जब भी, जहां भी, जैसे भी किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की परमिशन मांगी हमने बिना किसी व्यवधान के उन्हें दी है.

उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री को बता दिया है कि हमारी रैली में बाधा डालने का प्रयास उचित नहीं होगा. इसलिए सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को प्रभावित कोशिश करने की न करे तो बेहतर रहेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि जॉब ट्रेनी योजना प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है इसलिए सरकार उसे जस्टिफाई करने की बजाय उसे वापस ले.

ठाकुर ने शिमला में दिव्यांगजनों पर बल प्रयोग को बताया अमानवीय

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्व दिव्यांग दिवस के दिन दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए लेकिन सरकार द्वारा आज दिव्यांग जनों द्वारा निकाली गई रैली पर बल प्रयोग किया गया. पहले भी उनके प्रदर्शनों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले सामने आए हैं. मुख्यमंत्री को उनकी बातों को कम से कम गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए.

बीजेपी की रैली को ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग देने की अपील की

जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में भरपूर समर्थन देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी से प्रदेश का एक-एक व्यक्ति त्रस्त है. सुक्खू सरकार के 3 साल का कार्यकाल अराजकता, अपराध और माफिया राज को संरक्षण देने भ्रष्टाचार को समर्थन देने और मित्र मंडली को लाभ देने में ही लगा रहा.

सरकार की एक भी चुनावी गारंटी नहीं पूरी हुई है और चुनावी घोषणा पत्र तो सरकार ने पलट कर भी नहीं देखा है. ऐसे में इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है. भारतीय जनता पार्टी कि इस रैली से सरकार को उखाड़ फेंकने के मिशन की शुरुआत होगी.