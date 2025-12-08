'वंदे मातरम् का अर्थ भी नहीं समझा पाएंगे राहुल गांधी', BJP सांसद कंगना रनौत का निशाना

संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद को घेरा है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह क्यों नहीं आए लेकिन स्पष्ट रूप से, उनके पास स्पीच या वंदे मातरम् के महत्व को समझने की सोच नहीं है. रनौत ने चैलेंज करते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी वंदे मातरम् का न अनुवाद कर पाएंगे न अर्थ समझा पाएंगे.

बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा, ''अगर आप उन्हें इस गीत का अनुवाद करने के लिए कहेंगे, तो मैं आपको चैलेंज देती हूं, वह न इसे गा पाएंगे, न ही वंदे मातरम का ट्रांसलेट कर पाएंगे. यहां तक ​​कि अगर आप एक छोटे से भी शब्द 'वंदे मातरम्' का उनको कहें कि आप अनुवाद कीजिए या इसका अर्थ समझाने के लिए कहें तो वो उसमें फेल हो जाएंगे.''

Delhi: On the absence of Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi during the Vande Mataram discussion in Parliament, BJP MP Kangana Ranaut says, "I don’t know why he didn’t come. But clearly, he does not have the mindset to understand the importance of this speech or the… pic.twitter.com/WDbtnwooi1 — IANS (@ians_india) December 8, 2025

राहुल गांधी बहुत मुश्किल से हिंदी बोल पाते-कंगना रनौत

मंडी से सांसद ने हमला बोलते हुए आगे कहा, "इसलिए राहुल गांधी आज मुंह नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आने वाला है. ये गाना भी उनकी समझ से बाहर है. हिंदी ही वो बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं. तो ये उनके बस की बात नहीं है."

कुछ दिन पहले भी कंगना रनौत ने रूसी राष्ट्रपति के दौरे से पहले राहुल गांधी को उनके उस बयान पर घेरा था जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं से विदेशी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात न कराने का दावा किया था. इस दौरान बीजेपी सांसद रनौत ने कहा था, ''अगर राहुल गांधी खुद की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर रहे हैं, तो मेरी उन्हें यही सलाह है कि उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, तभी वह उनके जैसे बन सकते हैं.''