हिमाचल प्रदेश: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना, बोले- 'तीन साल पूरे होने को हैं लेकिन...'
Himachal Politics: जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सरकार पर विकास कार्यों को रोकने और वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देरी पर सरकार को घेरा.
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को विकास कार्यों को ठंडे बस्ते में डालने और जनता से किए वादे पूरे न करने के लिए आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कांगड़ा में हुई मुख्यमंत्री की कथित घटती लोकप्रियता को लेकर भी तंज कसा.
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है. उन्होंने कहा कि इसी लेटलतीफी का शिकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी (CU) भी हुई है. उन्हेंने कहा कि ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राह में रोड़ा बनी हुई है और मात्र 30 करोड़ रुपये भी जारी नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को विकास कार्य लटकाने और लोगों का ध्यान भटकाने में महारत हासिल है. जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में हुए शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पर सीधा निशाना साधा:
जनता ने दूरी बनाई
उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री इतने दिन कांगड़ा प्रवास पर रहे, लेकिन जनता उनसे मिलने नहीं आई, जिससे उनकी लोकप्रियता की "हवा निकल गई". ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जनता के न आने के कारण "मजबूरन मुख्यमंत्री को सुबह सैर के बहाने स्कूलों के आसपास चक्कर काटने पड़े."
जनता की नाराज़गी
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मंथन करना चाहिए कि जनता उनसे दूर क्यों रही. ठाकुर का दावा है कि जनता को उनके रवैये और काम करने के तरीके से नाराजगी है, क्योंकि सरकार ने झूठ बोलकर सत्ता हथिया ली लेकिन वादे पूरे नहीं किए, इसलिए नेता अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं.
बीजेपी रैली बनी नाराज़गी का प्रमाण
नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में हुई बीजेपी की जोरावर स्टेडियम में आक्रोश रैली को इसका जीता-जागता उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री कार्यालय से दूरी बनाई और बीजेपी की रैली को भरपूर समर्थन दिया.
पर्यटन राजधानी के दावे खोखले
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी कार्यकाल में शुरू हुए बड़े प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और धर्मशाला को पर्यटन राजधानी बनाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट की आधारशिला यहाँ नहीं रखी है, जो उनकी कथनी और करनी में अंतर दर्शाता है.
निवेश की राजधानी हमने बनाया
जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने धर्मशाला में राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन कॉन्क्लेव करवाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित किया, जिससे कांगड़ा निवेश की राजधानी बना, जबकि कांग्रेस केवल मंचों से नाम दे रही है.
2000 संस्थान बंद
उन्होंने कहा कि इस सुक्खू सरकार से बड़े काम की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिन्होंने सत्ता में आते ही 2000 चले हुए संस्थान बंद करवा दिए और विकास कार्यों पर पूर्ण विराम लगा दिया. जयराम ठाकुर ने विश्वास जताया कि बीजेपी सांसद केंद्र में मजबूती से मुद्दे उठा रहे हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार के माध्यम से कई प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL