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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशपूर्व CM जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा- बज चुकी है सुक्खू सरकार की विदाई की शहनाई

पूर्व CM जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा- बज चुकी है सुक्खू सरकार की विदाई की शहनाई

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू विधानसभा के भीतर और बाहर तो झूठ बोलते ही थे और असत्य परोस रही है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 Apr 2026 07:57 AM (IST)
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  • उन्होंने दावा किया कि जनता आगामी चुनावों में कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखे प्रहार किया.  उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनैतिक और आर्थिक स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया है. सोमवार को जयराम ठाकुर ने सराहां और पांवटा साहिब में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है क्योंकि यह पहली ऐसी सरकार है जो जनहित के काम करने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनहित में खोले गए संस्थानों पर ताले लगाने का काम कर रही है.

उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू विधानसभा के भीतर और बाहर तो झूठ बोलते ही थे, लेकिन अब उन्होंने प्रदेश की सीमाओं को लांघकर पूरे देश के सामने असत्य परोसना शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सभी दस गारंटियों को पूरा करने के दावे पर पलटवार करते हुए ठाकुर ने कहा कि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है. कांग्रेस केवल चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेती है.

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ठाकुर ने कहा- चहेतों को कैबिनेट रैंक बांट ही सरकार

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए मुख्यमंत्री के वित्तीय कुप्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए या तो उन्हें कोसती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोषारोपण करती है. उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री सीपीएस की फौज खड़ी कर रहे थे और अपने चहेतों को कैबिनेट रैंक बांटकर सरकारी खजाने को लुटा रहे थे, तब उन्हें राज्य की माली हालत की याद नहीं आई. आज हालात यह हो गए हैं कि कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और भत्ते समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जो प्रदेश में एक प्रकार के वित्तीय आपातकाल का संकेत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के संस्थान बंद करने की धुन से अब स्वयं कांग्रेस के विधायक भी सहमे हुए हैं और वे मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्रों में बुलाने से कतराते हैं ताकि उनके क्षेत्र में चल रहे संस्थान बंद न हो जाएं.

कांग्रेस सरकार को बताया जनविरोधी

कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ठाकुर ने कहा कि राज्य में पुलिस महानिदेशक अपनी इगो शांत करने के लिए इस बात की जांच कर रहे हैं कि जूनियर अधिकारी ने सीनियर को गाड़ी में घर क्यों छोड़ा. वहीं, सरकार समोसे की जांच में पुलिस की ऊर्जा बर्बाद कर रही है कि आखिर मुख्यमंत्री का समोसा किसने खाया, जबकि मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि शायद ब्यूरोक्रेसी के पास मुख्यमंत्री की कोई बड़ी पोल है, जिसके कारण मुख्यमंत्री कार्रवाई करने के लिए बेबस नजर आ रहे हैं. स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ संवाद करते हुए उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और दावा किया कि प्रदेश की जनता इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय निश्चित है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 21 Apr 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Jairam Thakur CONGRESS SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
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