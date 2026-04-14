मंडी में 19 साल की छात्रा की हत्या, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दिनदहाड़े निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद प्रदेश का सियासी पारा भी गरमा गया है. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते नशे के जाल और प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता उदाहरण करार दिया है.

'सरकार की ओर से संवेदना के दो शब्द तक नहीं'

शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की संवेदनहीनता पर कड़े सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "एक 19 साल की बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या हो जाती है और सरकार की ओर से संवेदना के दो शब्द भी नहीं आते, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है."

पीड़ित परिवार से मिले जयराम, छलक उठा दर्द

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि वह स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. छात्रा के पिता, जो पेशे से एक निजी वाहन चालक हैं, गहरे सदमे में हैं. जयराम ने कहा, "परिवार का दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. पिता ने सुबह बेटी से बात की थी और कुछ ही घंटों बाद उन्हें उसकी हत्या की सूचना मिली. यह अत्यंत हृदय विदारक स्थिति है." उन्होंने यह भी बताया कि खराब सड़क व्यवस्था के कारण छात्रा को बस पकड़ने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी, जो ऐसी घटनाओं का जोखिम बढ़ाता है.

हत्यारे के पीछे छिपी साजिश और नशे के एंगल की हो जांच

जयराम ठाकुर ने पुलिस कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामले की गहन जांच होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आरोपी अकेला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है?

इस घटना को प्रदेश में बढ़ रहे 'नशे के जाल' से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी के नशे में होने की बात सामने आ रही है. सरकार के नशा मुक्ति अभियानों पर तंज कसते हुए जयराम ने आंकड़े पेश किए. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में NDPS (नशा तस्करी) के 6200 से अधिक मामले सामने आए हैं और 66 युवाओं की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है.

'राजनीतिक बयानबाजी छोड़, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार'

अंत में पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुका है और सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार हो रही वृद्धि प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.