हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि हालात चिंताजनक हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि बीते दिन बॉर्डर क्षेत्रों में जिस तरह का माहौल बना, वह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता. दोनों राज्यों के लोगों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ने का खतरा है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते दिन करीब ढाई घंटे तक प्रदर्शन चला और चार घंटे तक हाईवे पूरी तरह जाम रहा. इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. इससे साफ है कि मामला अब गंभीर रूप ले चुका है.

सरकार के फैसलों पर उठे सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सोचे-समझे लिए गए निर्णयों के कारण ही यह स्थिति बनी है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि इस पूरे मामले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाए. उनका कहना है कि जनता को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि उन्हें परेशानी में डालना.

उन्होंने यह भी कहा कि एंट्री टैक्स का विरोध टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग और टैक्सी यूनियन भी कर रहे हैं. इसके अलावा पंजाब के लोगों ने भी कड़ा विरोध जताया है. अगर हालात नहीं सुधरे तो पंजाब से जुड़े एंट्री प्वाइंट्स पर हिमाचल के वाहनों को रोकने की बात कही जा रही है. इससे व्यापार, पर्यटन और आम जनजीवन पर बड़ा असर पड़ेगा.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि छोटे वाहनों की एंट्री फीस में करीब 234 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. पहले जो छूट यूटिलिटी वाहनों को मिलती थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है. इसका सीधा असर किसानों, बागवानों और सब्जी उत्पादकों पर पड़ेगा.

संवाद से ही निकलेगा समाधान

उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री को तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करनी चाहिए और आपसी संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि जिद और मनमानी से दोनों राज्यों के बीच तनाव और बढ़ेगा, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा.