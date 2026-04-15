Himachal: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जयराम ठाकुर ने सराहा, CM सुक्खू की घोषणाओं पर उठाए सवाल
Himachal News: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए इसे महिलाओं के लिए बड़ा कदम बताया. वहीं हिमाचल सरकार को लेकर कहा कि जनता को इनके वादों पर भरोसा नहीं रहा.
हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है. जयराम ठाकुर के मुताबिक, इस अधिनियम के जरिए देश की माताओं, बहनों और बेटियों को राजनीति में उचित भागीदारी मिलेगी और वे फैसले लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकेंगी.
उन्होंने कहा कि इस कानून को लाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, जो यह दिखाता है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कितनी गंभीर है. जयराम ठाकुर ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों में संतुलन और संवेदनशीलता आएगी.
कानून से बदलेगी राजनीति की दिशा- जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले समय में देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा. उनका मानना है कि जब महिलाओं की संख्या निर्णय लेने वाले पदों पर बढ़ेगी, तो समाज के हर वर्ग की आवाज बेहतर तरीके से सुनी जाएगी.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लगातार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. यह अधिनियम उसी दिशा में एक और मजबूत कदम है, जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाएगा.
कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
इसी दौरान जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सरकाघाट में 19 वर्षीय युवती के मर्डर मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और पुलिस अपने असली काम से भटक गई है.
उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि जनता के सवाल उठा रहा है. सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है और यह काम बिना किसी दबाव के किया जाएगा.
सुक्खू सरकार की घोषणाओं पर भरोसा नहीं- जयराम ठाकुर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाओं को लेकर भी जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि न तो विपक्ष और न ही प्रदेश की जनता को इन घोषणाओं पर कोई भरोसा है.
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गई कई घोषणाएं अब तक कागजों में ही हैं और उन पर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में उन्हें वापस लेना पड़ता है.
1500 रुपये योजना पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने किन्नौर की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने बिना किसी शर्त के यह वादा किया था, लेकिन अब उसमें कई तरह की पात्रता शर्तें जोड़ दी गई हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी कुछ इलाकों में यह राशि सिर्फ चुनाव के आसपास दी गई और बाद में बंद कर दी गई. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में गंभीरता नहीं दिखती.
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है और सरकार की कथनी और करनी का फर्क साफ दिखाई दे रहा है. आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी.
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Source: IOCL