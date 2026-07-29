#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशMP कंगना के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार, BJP से मांगा जवाब

MP कंगना के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार, BJP से मांगा जवाब

Himachal Politics News: सांसद कंगना रनौत के 'Gen Z' वाले बयान पर नरेश चौहान ने पलटवार किया है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी से स्पष्टीकरण मांगा है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 29 Jul 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बयानबाजी को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने 'Gen Z' (जेन जी) को लेकर दिए गए कंगना रनौत के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.

नरेश चौहान ने कहा कि कंगना रनौत एक सांसद हैं और उन पर बड़ी जिम्मेदारी है. भविष्य की पीढ़ी के सामने इस तरह की भाषा और सोच प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें संवेदनशील विषयों पर हमेशा सोच-समझकर बयान देना चाहिए.

'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत

BJP स्पष्ट करे अपना रुख: नरेश चौहान

चौहान ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेतृत्व को घेरा. उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्हें बताना चाहिए कि क्या कंगना रनौत का यह बयान बीजेपी की 'पार्टी लाइन' है या फिर यह महज उनका व्यक्तिगत मत है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कंगना रनौत की कार्यशैली और बयानबाजी से अब प्रदेश और देश की जनता भली-भांति परिचित हो चुकी है.

सीएम की संपत्ति के आरोपों पर भी दिया करारा जवाब

इस दौरान नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री की संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का भी मजबूती से खंडन किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैला रहे हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं. विभिन्न रिपोर्टों को सही संदर्भ में देखने की आवश्यकता है. जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कतई नहीं होना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं की पूरी जानकारी हमेशा जनता के सामने होती है. मुख्यमंत्री पिछले करीब 20 वर्षों से विधायक हैं, ऐसे में उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक यात्रा किसी से छिपी नहीं है. तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर किसी की साफ-सुथरी छवि खराब करने की कोशिश करना बिल्कुल उचित नहीं है."

ADR रिपोर्ट पर सुक्खू का पलटवार, कहा- 'ईमानदारी से कमाया पैसा'

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Jairam Thakur Shimla News Naresh Chauhan Himachal Politics HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
MP कंगना के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार, BJP से मांगा जवाब
MP कंगना के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार, BJP से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश
शिमला में गहराया जल संकट! जरूरत से काफी कम मिल रहा पानी
शिमला में गहराया जल संकट! जरूरत से काफी कम मिल रहा पानी
हिमाचल प्रदेश
ADR रिपोर्ट पर सुक्खू का पलटवार, कहा- 'ईमानदारी से कमाया पैसा'
ADR रिपोर्ट पर सुक्खू का पलटवार, कहा- 'ईमानदारी से कमाया पैसा'
हिमाचल प्रदेश
'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत
'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Avore EX2S Review: 260KM Range वाली Electric Bike! Worth Buying? #avore #bikelaunch #autolive
Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
बिहार
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
इंडिया
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget