हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) की बेटी, डॉ. आस्था अग्निहोत्री की हरियाणा के IAS अधिकारी सचिन शर्मा से सगाई हो गई है. यह सगाई 22 सितंबर को हुई और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

मुकेश अग्निहोत्री ने खुद सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “आस्था अग्निहोत्री और सचिन शर्मा की हुई सगाई.” अभी शादी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के रिश्ते की चर्चा लंबे समय से रही है.

कौन हैं सचिन शर्मा?

सगाई के दूसरे पक्ष सचिन शर्मा हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं और 2022 बैच के हिमाचल कैडर के IAS अधिकारी हैं. वर्तमान में वे ऊना जिले के अंब में SDM के पद पर तैनात हैं. सचिन ने UPSC की परीक्षा पहली बार में पास की थी और इस परीक्षा में उन्होंने 233वीं रैंक हासिल की थी. उनका करियर और मेहनत दोनों ही लोगों के लिए प्रेरणास्पद माने जा रहे हैं.

सचिन शर्मा की पढ़ाई गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित DAV स्कूल से 12वीं तक हुई. इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया. बीटेक पूरी करने के बाद सचिन ने कुछ समय एक निजी कंपनी में नौकरी भी की. नौकरी के दौरान उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की और दिन-रात 16 से 18 घंटे लगातार मेहनत कर सिविल सेवा परीक्षा पास की. इस सफलता के पीछे उनके कठिन परिश्रम और समर्पण की कहानी है.

सचिन के पिता सुनील दत्त हरियाणा पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर हैं. सचिन पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. अब हिमाचल कैडर के IAS अधिकारी के रूप में वे ऊना जिले के अंब में SDM पद संभाल रहे हैं. डॉ. आस्था अग्निहोत्री के साथ उनका यह रिश्ता दोनों परिवारों के लिए खुशी और गर्व का अवसर है.