कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को दी शादी की बधाई, बोलीं- 'मेरी उनसे दुश्मनी नहीं, सिर्फ...'

हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोमवार (22 सितंबर) को हिमाचल सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को शादी की शुभकामनाएं दीं.

कंगना रनौत ने कहा, "मैं उन्हें (विक्रमादित्य सिंह) दिल से बधाई देती हूं. हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है. यह केवल राजनीतिक विचारधारा का अंतर है. उनके दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह जी मेरा बहुत सम्मान करते थे और मैं भी उनका आदर करती हूं."

विक्रमादित्य सिंह ने अमरीन कौर से की शादी

हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोमवार (22 सितंबर) को पंजाब विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर अमरीन कौर के साथ विवाह बंधन में बंध गए. लोक निर्माण विभाग मंत्री ने यहां एक गुरुद्वारे में विवाह समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा, "यह मेरे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है." शिमला जिले के बुशहर रियासत के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले 35 वर्षीय विक्रमादित्य की यह दूसरी शादी है.

सुंदर नगर में निकाली बचत उत्सव यात्रा

इससे पहले उन्होंने सुंदरनगर के मुख्य बाजार में बचत उत्सव यात्रा निकाली. इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों से संवाद किया तथा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी नियमों की जानकारी दी. कंगना ने कहा कि सरकार जनता को राहत देने के लिए लगातार प्रयासरत है और जीएसटी संशोधन उसी दिशा में उठाया गया कदम है.

छोट व्यापारियों से की मुलाकात

सुंदरनगर बाजार में निकाली गई इस यात्रा के दौरान कंगना ने छोटे व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद आम लोगों को आर्थिक रूप से अधिक सुविधा और राहत प्रदान करना है.

किसान आंदोलन पर बयान देने से इनकार

वहीं किसान आंदोलन पर हालिया बयान से जुड़े सवाल पर कंगना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है और 29 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है. अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए इस विषय पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा.