हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदला करवट, ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, कई जिलों में अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. रविवार (5 अक्टूबर) सुबह से ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है. वहीं, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर रही है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ गई है. शिमला में भी सुबह से घने बादल, तेज हवाएं और गर्जन के साथ बारिश जारी है.

कई जिलों में बारिश और गर्जन

हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, चंबा, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी बादल गरजने के साथ बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होने के कारण हिमाचल के अधिकांश इलाकों में मौसम बिगड़ा हुआ है.

प्रदेश के कई इलाकों में अब फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 अक्टूबर को कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है.

चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है. वहीं, कांगड़ा, मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है.

12 जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. 5 अक्टूबर को कई इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण सावधानी बरतने को कहा गया है. 6 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और लाहौल-स्पीति जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और किन्नौर जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

7 अक्टूबर को बिलासपुर और हमीरपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना है. 8 अक्टूबर को मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन किसी भी जिले में अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि 9 अक्टूबर से मौसम में सुधार आएगा और आसमान साफ रहेगा.

पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंड बढ़ी

मानसून की विदाई के लगभग 10 दिन बाद प्रदेश के मौसम में यह बदलाव आया है. ऊंची चोटियों जैसे बारालाचा, शिंकुला, कुंजुम और रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी हो रही है. इससे न सिर्फ पर्यटन प्रभावित होगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी ठंड से बचाव के उपाय करने होंगे. मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. सभी जिलों में वाहन चलाते समय और बाहर निकलते समय मौसम का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है.