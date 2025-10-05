हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में कांग्रेस ने शुरू किया ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान, 13 अक्टूबर तक चलेगा कैंपेन

हिमाचल में कांग्रेस ने शुरू किया ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान, 13 अक्टूबर तक चलेगा कैंपेन

Vote Chor Gaddi Chhod Campaign: कांग्रेस ने शिमला से 'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में पार्टी ने 13 अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 05 Oct 2025 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने देशव्यापी अभियान “वोट चोर गद्दी छोड़” की शुरुआत कर दी है. शनिवार (4 अक्टूबर) को शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की. कांग्रेस ने इस मुहिम के तहत प्रदेश भर से एक लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य तय किया है, यह अभियान 13 अक्टूबर तक चलेगा.

अभियान की रूपरेखा के तहत कांग्रेस ने सभी 12 जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं. इस दौरान शिमला में सीएम सुक्खू के साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अभियान के सह संयोजक कुलदीप सिंह राठौर मौजूद रहे.

मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया संयोजक

कांग्रेस ने इस राज्यव्यापी अभियान का जिम्मा उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिया है, जिन्हें अभियान का मुख्य संयोजक बनाया गया है. वहीं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, एआईसीसी महासचिव और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इस अभियान को लेकर रणनीति तय की गई. मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस ने 15 दिनों के भीतर एक लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो इस अभियान की निगरानी करेगा और डुप्लीकेट एंट्री पर भी नजर रखेगा.

लोकतंत्र को मजबूत करने में अभियान बड़ा कदम- सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा, “अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 50 या 100 वोट भी कट जाएं, तो चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए मतदाता सूचियों में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने यह राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है.” सीएम ने बताया कि हिमाचल में इस अभियान की शुरुआत शिमला से की गई है, और अब यह राज्य के हर जिले और ब्लॉक स्तर तक पहुंचेगा.

राहुल गांधी उठा चुके हैं यह मुद्दा

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहले भी कई बार इस मुद्दे को तथ्यों और दस्तावेजों के साथ उठा चुके हैं. उनका कहना है कि देश के कई राज्यों में मतदाता सूची में हेराफेरी और फर्जी वोट जोड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं.

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध जनता के बीच जाकर करेगी. वहीं, प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस अभियान के जरिए जनता को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि हर वोट की कीमत क्या होती है और उसे सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है.

कांग्रेस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे आगे आकर इस अभियान में हिस्सा लें और अपने हस्ताक्षर से लोकतंत्र की रक्षा के इस प्रयास को मजबूत करें. अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और हस्ताक्षर जुटाएंगे.

Published at : 05 Oct 2025 07:42 AM (IST)
Tags :
Congress Campaign CONGRESS HImachal Pradesh News
