मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में विकास कार्यों और शिक्षा प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. उन्होंने ‘अपना विद्यालय-हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम’ के तहत अधिकारियों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने और 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है.

स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला और उप-मंडल स्तर के अधिकारी सरकारी स्कूलों को गोद लेकर वहां शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं. उन्होंने सभी उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ अधिकारियों को कम से कम चार स्कूल गोद लेने का लक्ष्य दिया है.

अधिकारियों को प्रतिमाह इन स्कूलों का दौरा कर छात्रों से संवाद करना होगा और उन्हें करियर गाइडेंस प्रदान करनी होगी. गोद लिए गए स्कूलों की सूची सरकार को 5 जनवरी, 2026 तक सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. अब तक प्रदेश में 4,231 स्कूलों को इस कार्यक्रम के तहत गोद लिया जा चुका है.

नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के इन दौरों से विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों से अवगत करवाया जाएगा और उनमें राष्ट्रीय मूल्यों की भावना मजबूत की जाएगी. चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी और अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे. इसमें शामिल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी समयबद्ध कार्रवाई होगी.

विकास कार्यों की समय सीमा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का निर्माण 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, उन्हें बजट का प्रावधान कर अतिशीघ्र पूरा किया जाए. विकासात्मक कार्यों की गति बढ़ाने के लिए वन-भूमि स्वीकृति की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा गया है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने उपायुक्तों से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के चयन की विस्तृत जानकारी भी मांगी है.

इन कदमों का उद्देश्य संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित कर छात्रों के लिए मजबूत आधार तैयार करना और प्रदेश में विकास को नई गति देना है.