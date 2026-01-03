हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया 19 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला अब पूरे प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. आरोप है कि कॉलेज में कथित रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, प्रशासन की भूमिका और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, धर्मशाला डिग्री कॉलेज से जुड़ी छात्रा पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी. परिजनों का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान चार छात्राओं ने उसके साथ रैगिंग और दुर्व्यवहार किया, वहीं एक प्रोफेसर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए बाहर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत के बाद मामला फिर से सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की.

मामले में FIR हुई दर्ज

पीड़ित छात्रा के पिता के बयान पर थाना धर्मशाला में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और समान आशय जैसी धाराएं शामिल हैं. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रैगिंग निषेध) एक्ट 2009 की धारा 3 भी लगाई गई है. इस केस में चार छात्राओं और एक कॉलेज प्रोफेसर को आरोपी बनाया गया है.

इस पूरे मामले पर वीर बहादुर, एएसपी कांगड़ा ने बताया कि यह मामला पहले सीएम हेल्पलाइन में भी गया था. उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पीड़ित परिवार से संपर्क किया गया.

उस समय परिवार बेटी के इलाज के लिए बाहर था और उनसे धर्मशाला लौटने पर सूचना देने को कहा गया था. एएसपी के मुताबिक, छात्रा की मौत के बाद मामला दोबारा संज्ञान में आया और अब सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है.

बेटी को जातिसूचक शब्द कहे गए- पिता

मृतक छात्रा के पिता विक्रम सिंह ने कॉलेज प्रशासन, पुलिस और समाज की सोच पर तीखा हमला बोला है. उनका कहना है कि जिस कॉलेज में उन्होंने बेटी को पढ़ने भेजा, वहीं उसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया.

आरोप है कि कुछ छात्राओं ने दुर्व्यवहार किया और प्रोफेसर ने भी मानसिक रूप से टॉर्चर किया. पिता का दावा है कि उनकी बेटी को जातिसूचक शब्द कहे गए, जिससे वह अंदर ही अंदर टूट गई. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती. उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती दौर में उन्हें मजबूरी में सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा.

इस साल नहीं हुआ था एनरोलमेंट- कॉलेज

मामले में कॉलेज प्रशासन ने खुद को अलग कर लिया है. कॉलेज प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि छात्रा पिछले साल कॉलेज की छात्रा थी, लेकिन इस सत्र में उसकी एनरोलमेंट नहीं हो पाई थी. उनके अनुसार, छात्रा फर्स्ट ईयर में तीन विषयों में फेल हो गई थी और यूनिवर्सिटी नियमों के तहत सेकेंड ईयर में दाखिला संभव नहीं था.

प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रा कुछ समय के लिए कॉलेज में दिखी जरूर थी, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर उसका इस साल कॉलेज से कोई औपचारिक नाता नहीं था.

'कॉलेज में रैगिंग पर जीरो टॉलरेंस'

कॉलेज प्रशासन का यह भी दावा है कि संस्थान में रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है. हर ब्लॉक में एंटी-रैगिंग कमेटी के नंबर लिखे गए हैं और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. प्रिंसिपल के मुताबिक, इस मामले में कॉलेज को कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी, जिस पर जांच बैठाई जाती.

प्रोफेसरों का समर्थन, आरोप निराधार बताए

कॉलेज के सह-प्राचार्य और प्रोफेसर यूनिट अध्यक्ष विक्रम श्रीवत्स ने आरोपी बनाए गए प्रोफेसर अशोक का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह निराधार हैं और कॉलेज का स्टाफ अपने सहकर्मी के साथ खड़ा है.

वहीं मनोविज्ञान की प्रोफेसर मोनिका मक्कड़ ने भी कहा कि 2006 से कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर अशोक के खिलाफ कभी किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई.

एबीवीपी की एंट्री, प्रशासन पर सवाल

इस मामले में अब छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मैदान में उतर आया है. एबीवीपी की प्रांत मंत्री नैंसी अटल ने कहा कि संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समय रहते पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने संज्ञान लिया होता, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती. उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि वह छात्रों के आंदोलनों में तो सख्ती दिखाती है, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों में ढिलाई बरतती है.