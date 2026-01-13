'शासक बनने की गलती न करें', UP और बिहार के IAS-IPS अफसरों पर भड़के विक्रमादित्य सिंह
Himachal Pradesh: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुकेश अग्निहोत्री के मंडी में दिए बयान का समर्थन किया और यूपी-बिहार के आला IAS-IPS अधिकारी पर तीखा हमला बोला है.
हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार मामला उतर प्रदेश और बिहार के आला अफसरों का है. हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बाद PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अफसरशाही पर निशाना साधा है. मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल और गैर हिमाचली का जिक्र किए बगैर अफसरों से रात के अंधेरे में निपटने की चेतावनी दी थी. लेकिन इस बार विक्रमादित्य सिंह ने यूपी-बिहार के IAS-IPS अफसरों का जिक्र कर उन पर निशाना साधा है.
यूपी-बिहार के IAS-IPS हिमाचलियत की उड़ा रहें धज्जियां
विक्रमादित्य सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुकेश अग्निहोत्री के मंडी में दिए बयान का समर्थन करके हिमाचल की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिसंबर में सुक्खू सरकार के तीन साल पूरा होने के जश्न के दौरान अफसरशाही पर हमला बोला था. विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि-'हम उप मुख्यमंत्री हिमाचल के मंडी के अभिभाषण से सहमत है. कुछ यूपी-बिहार के आला IAS-IPS अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है. समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे. हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णत सम्मान करते हैं, पर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है. हिमाचल के हित के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जब तक हिमाचल में हो, हिमाचल के लोगों की सेवा करो और शासक बनने की गलती न करें'.
डिप्टी सीएम ने भी अफसरशाही पर तीखा जुबानी हमला बोला
इससे पहले, बीते 12 दिसंबर 2025 को मंडी में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरा होने के जश्न पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी अफसरशाही पर तीखा जुबानी हमला बोला था. मुकेश ने मंच पर बैठे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि-'अफसरशाही से रात के अंधेरे में निपटाना होगा. प्रदेश में कांग्रेस सरकार होते हुए कुछ अफसर भाजपा नेताओं के घरों में हाजरियां भर रहे हैं. सुक्खू जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथों में डंडा उठाओं, अफसरों पर लगाम कसो, टाइम आ गया है. कोई हमें कुचलने की कोशिश करेगा तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे'.
विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट ने बढ़ा दी सियासी हलचल
अब बीती रात विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट ने हिमाचल की ठंडी फिजाओं में सियासी हलचल बढ़ा दी है. इस पोस्ट ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. वास्तव में प्रशासनिक दृष्टि से यह मामला बेहद संवेदनशील है. IAS व IPS अधिकारी केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच कड़ी का काम करते हैं, ऐसे में इस पोस्ट पर बवाल होना लाजमी है. अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर क्या रुख अपनाते हैं.
