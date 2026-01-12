हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS और 5 HPAS के तबादले, सरकार ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. जिसमें 8 IAS और 5 HPAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं.

अमरजीत सिंह को उपायुक्त हमीरपुर से स्थानांतरित कर सचिव सहकारिता बनाया गया है. सी. पॉलरासु को इस पद के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. अमरजीत सिंह बीते दिनों ही सचिव पद पर पदोन्नत हुए हैं. गंधर्व राठौर को विशेष सचिव कार्मिक से हटाकर उपायुक्त हमीरपुर नियुक्त किया गया है.

आईएएस शैनामोल को शिमला मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार

2007 बैच की आईएएस अधिकारी शैनामोल ए. को सचिव (प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण एवं एफए और आरपीजी) के साथ-साथ शिमला मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वह पहले सचिव (आयुष) का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रही हैं. विनोद कुमार को कांगड़ा मंडलायुक्त से हटाकर सचिव (तकनीकी शिक्षा) नियुक्त किया गया है. वे कांगड़ा मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे.

दलीप कुमार नेगी को विशेष सचिव की मिली जिम्मेदारी

दलीप कुमार नेगी जो पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे. उन्हें विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) बनाया गया है. उन्हें विशेष सचिव (उद्योग एवं गृह) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. दिव्यांशु सिंगल को प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम नियुक्त किया गया है. वे चिकित्सा सेवाएं निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे.

नगर निगम आयुक्त पालमपुर बनीं नेत्रा मेटी

नेत्रा मेटी को एसडीएम पालमपुर से नगर निगम आयुक्त पालमपुर नियुक्त किया गया है. वह एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी. सचिन शर्मा को एसडीएम अंब से अतिरिक्त उपायुक्त-सह-परियोजना निदेशक (डीआरडीए), शिमला लगाया गया है. सचिव पद पर पदोन्नत हुए सुदेश कुमार मोख्टा के तबादले के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे.

सीएम के निजी सचिव को अतिरिक्त प्रभार

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव और निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव कुमार को कई अहम विभागों के दायित्वों के साथ-साथ अब विशेष सचिव (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. कुलबीर सिंह राणा को उपायुक्त तलवाड़ा नियुक्त किया गया है.

संजीत शर्मा को एसडीएम थुनाग (जिला मंडी) बनाया गया है, जबकि रमेश कुमार को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. सुमेध शर्मा को संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं नियुक्त किया गया है. गणेश ठाकुर को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम पालमपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.