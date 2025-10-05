हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, सर्दियों के आगमन के संकेत

Himachal Fresh Snowfall: कुल्लू जिला प्रशासन ने बर्फबारी के बाद रोहतांग दर्रे की ओर गाड़ियों की आवाजाही स्थगित कर दी है और यात्रियों को इस हाईवे से न जाने की सलाह दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Oct 2025 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

रोहतांग दर्रा और धौलाधर पर्वतमाला सहित हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में रविवार (05 अक्टूबर) को सुबह मौसम की ताजा बर्फबारी हुई, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आई. अधिकारियों ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रे की ओर गाड़ियों की आवाजाही स्थगित कर दी है और यात्रियों को इस राजमार्ग से न जाने की सलाह दी है.

राज्य के ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार तड़के तेज बर्फीली हवाएं चलीं, जिसके बाद तेज आंधी आई, बिजली कड़की और रुक-रुक कर बारिश हुई. खबरों के अनुसार, कांगड़ा जिले में धौलाधर पर्वतमाला में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई और आसपास के घाटी क्षेत्रों में बर्फीली हवाएं चलीं, जो सर्दियों के आगमन का संकेत हैं.

हिमाचल के कई हिस्सों में तूफान और भारी बारिश

इसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों से तूफान और भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ने की खबरें आ रही हैं. मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार (04 अक्टूबर) रात से ओलिंडा में 29 मिमी बारिश हुई, जबकि ब्राह्मणी में 26.4 मिमी, धर्मशाला में 25.5 मिमी, नांगल बांध में 23 मिमी, मलरांव में 22 मिमी, बिलासपुर में 20.4 मिमी, नैनादेवी में 18.1 मिमी और कांगड़ा में 18 मिमी बारिश हुई.

हिमाचल में बारिश से न्यूनतम तापमान में गिरावट

वहीं, कुफरी, जोत, मुरारी देवी, सुंदरनगर, भुंतर, कांगड़ा और शिमला में गरज के साथ बारिश हुई, जबकि रिकांगपिओ, ताबो, बिलासपुर, हमीरपुर, सुंदरनगर और कुकुमसेरी में 30 से 61 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. राज्य भर में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट आई और ताबो 3.1 डिग्री के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. 

हिमाचल के इन जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

इसके बाद केलोंग 3.6 डिग्री, कल्पा और कुकुमसेरी 6.2 डिग्री और कुफरी और नारकंडा 10-10 डिग्री तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहे. मौसम विभाग ने छह अक्टूबर को छह जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और लाहौल-स्पीति में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, भारी से बहुत अधिक बारिश, आंधी, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मानसून की वापसी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी

मानसून की वापसी के बाद पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है. मानसून की वजह से राज्य में 4800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. शिमला में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी राजधानी में देखे गए.

 

05 Oct 2025 06:11 PM (IST)
Himachal Weather Kullu HIMACHAL NEWS SNOWFALL
