हिमाचल: 'सरकार ने 80 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की', मंत्री जगत सिंह नेगी का BJP पर पलटवार
Himachal News: हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने कहा कि बीजेपी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती है. BJP हमेशा से ही किसान विरोधी रही है.
हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन में अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी का कारोबार हो चुका है. इसके अलावा MIS के तहत सरकार ने 80 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की है. विपक्षी दल बीजेपी के सेब को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कभी भी किसान बागवानों की हितैषी नहीं रही है. आपदा में सड़कों की दयनीय हालत के बावजूद सेब को मंडियों तक पहुंचाया गया है.
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, ''जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही हैं, वहां छोटी गाड़ियों के माध्यम से सेब निकाला जा रहा है. अगर कहीं सेब सड़ रहा है तो उसको डिस्पोज करने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है. इसमें गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''
बीजेपी हमेशा किसान विरोधी रही- जगत सिंह नेगी
उन्होंने आगे कहा, ''बागवान काफी लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन का इंतजार कर रहे थे, जिसे कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है, लेकिन बीजेपी के विधायक बलबीर वर्मा बीते दिनों आढ़तियों के साथ बैठे और यूनिवर्सल कार्टन को बंद करने की बात कर रहे थे. बीजेपी की विचारधारा बड़े-बड़े आढ़तियों अंबानी, अडानी का साथ देने की है. यह किसानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं. हमेशा ही बीजेपी किसान विरोधी रही है.''
आपदा राहत को लेकर जगत सिंह नेगी का केंद्र पर हमला
मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा में केंद्र से मदद न मिलने पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा में भारी नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए और 1500 करोड़ देने की घोषणा करके गए, लेकिन उसमें से एक पैसा भी हिमाचल को नहीं मिला है, बीजेपी के नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं.''
लोगों को गुमराह कर रहे बीजेपी के नेता- जगत सिंह नेगी
उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''बार-बार बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि केंद्र ने हिमाचल को इतने करोड़ की मदद दी, लेकिन वह पैसा अभी तक हिमाचल को मिला नहीं है. बीजेपी नेता बस अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं.''
