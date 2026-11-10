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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशदीपावली के बाद भी हिमाचल की हवा साफ, प्रदूषण में 50% से ज्यादा कमी

दीपावली के बाद भी हिमाचल की हवा साफ, प्रदूषण में 50% से ज्यादा कमी

दीपावली के बाद भी हिमाचल की आवोहवा साफ हो गई. देश की AQI रैंकिंग में प्रदेश 827वें स्थान पर है. 2020 के मुकाबले वायु प्रदूषण में 50 फीसदी से अधिक की कमी दर्ज हुई.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 10 Nov 2026 05:43 PM (IST)
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दीपावली के बाद देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की हवा साफ बनी हुई है. प्रदेश में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहतर है और देश की AQI रैंकिंग में हिमाचल करीब 827वें स्थान पर है. प्रदेश का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 50 से 60 के बीच दर्ज किया जा रहा है. 

सबसे खास बात यह है कि वर्ष 2020 के मुकाबले हिमाचल में वायु प्रदूषण के स्तर में 50 फीसदी से अधिक की कमी आई है. पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर सुरेश अत्री ने बताया कि ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की वायु गुणवत्ता देश के अन्य शहरों के मुकाबले काफी बेहतर है. 

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2020 में इतना था प्रदेश का AQI 

वर्ष 2020 में प्रदेश का औसत AQI करीब 113 था, जो अब घटकर 50 से 60 के बीच रह गया है. यह वायु गुणवत्ता में बड़े सुधार का संकेत है. राजधानी शिमला की बात करें तो यहां PM 2.5 का स्तर करीब 16 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और PM 10 का स्तर 49 से 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया जा रहा है. 

सुरेश अत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ वातावरण और बेहतर वायु गुणवत्ता बनी हुई है. ऐसे में पर्यटक भी यहां आकर स्वच्छ हवा और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं.

कई इलाकों में हुई बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जलोड़ी जोत और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को बर्फबारी हुई. हालांकि बर्फबारी से आवाजाही प्रभावित हुई. बारानाला के पास करीब एक इंच बर्फ जमने के कारण सड़क मार्ग छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद हो गया है.

ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल का मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया. पर्यटक भी हिमाचल के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं. स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 10 Nov 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Shimla News WEATHER HIMACHAL NEWS
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