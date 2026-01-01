हिमाचल: महिला शक्ति को संगठन में मिली नई धार, बीजेपी महिला मोर्चा हिमाचल की कार्यकारिणी घोषित
Himachal News: BJP महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मजबूती और जनकल्याण योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाएगा.
बीजेपी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से विचार-विमर्श के उपरांत महिला मोर्चा की नई संगठनात्मक जिम्मेदारियों की घोषणा की है. यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
घोषणा के अनुसार प्रेम चौहान को महिला मोर्चा का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है. वहीं बॉबी बंसल एवं दीपिका नेगी राठौर को प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी क्रम में रचना झीना शर्मा एवं सरिता वर्मा को सोशल मीडिया सह-संयोजक नियुक्त किया गया है.
प्रदेश कार्यकारिणी में इन पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व
महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिन पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं. उनमें अनिला कश्यप सुद, शुभ महाजन, भुवनेश्वरी दुग्गा, रूपलता पटियाल, सुनीता नेगी, तारा ठाकुर, नरेश गुलेरिया, अनिता देवी, नीलम चौधरी, अंकिता चौधरी, कविता चौहान, रक्षा कपिल, पुष्पा ठाकुर, अनिता वर्मा, अनुका घोकरोटा, बिमला शर्मा, कृष्णा मंडयाल, धन्नो देवी, प्रज्वल बस्टा, सुप्रभा मखेक, सोनिया ठाकुर, माधवी ठाकुर, वंदना कटोच, निर्मला धरवाल, वीना कपिल, पुष्पा शर्मा, मंजू सुद, भुवनेश्वरी कपूर, निशा शर्मा, आरती चौहान, कृष्णा धीमान, रविन्द्र सांध्यन, ममता ठाकुर, रेखा गुलेरिया, शशि कटोच, प्रेरणा शर्मा, सुनीता कटोच, आशा शर्मा, अर्चना ठाकुर, कमिला शर्मा, निमल चंदेल, वीना कुमारी, मीना विशिष्ट, बिमला, लक्ष्मी जयराम, रजनी ठाकुर, भावना शर्मा, बबीता नेगी, रजनी, नंदा जसवाल, सावित्री, सुरेखा चौधरी, पुष्पा चौहान, निर्मला भारद्वाज, शीला वर्मा एवं रजनी शर्मा शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बिमला कश्यप, मालविका पठानिया, रीतु सेठी, रूपा शर्मा, राकेश शर्मा, शकुंतला शर्मा, भारती सुद, अनिता वर्मा, अंजना ठाकुर, सत्या कौंडल एवं बीना ठाकुर को शामिल किया गया है.
महिला मोर्चा आने वाले समय में दिखाएगा संगठनात्मक मजबूती- डेजी ठाकुर
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह टीम संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगी तथा केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को महिला शक्ति के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए पूरी सक्रियता से कार्य करेगा.
