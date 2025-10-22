हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशEarthquake: शिमला और लेह में देर रात हिली धरती, कई जगह महसूस हुए भूकंप के झटक, सहम गए लोग

Earthquake: शिमला और लेह में देर रात हिली धरती, कई जगह महसूस हुए भूकंप के झटक, सहम गए लोग

Shimla Earthquake: शिमला में 21-22 अक्टूबर की रात 2.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था. रात 12:55 बजे आए झटके से लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 Oct 2025 08:13 AM (IST)
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 21-22 अक्टूबर की दर्मियानी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. रात में सोते समय लोगों को अचानक यह झटका महसूस हुआ, जिसके बाद वो सहम गए और घरों से बाहर आ गए. भूकंप का केंद्र जमीन से पांच किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्ट स्केल पर 2.8 मापी गई.

बुधवार की देर रात... समय हो रहा था 12 बजकर 55 मिनट. रात के अंधेरे में शिमला शहर शांत हो गया था और लोग अपने घरों में सो रहे थे कि तभी अचानक धरती हिलती है और लोग डर जाते हैं. गनीमत यह रही कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से जान-माल को नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इस साल मानसून के समय आई प्राकृतिक आपदाओं को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और उसका डर अभी भी दिलों में बैठा है, जिसके चलते हल्के भूकंप से भी डर लगता है. 

लेह में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके

हिमाचल के साथ-साथ लेह में भी भूकंप महसूस किया गया था. इसकी तीव्रता शिमला से थोड़ी ज्यादा थी. यहां झटकों की तीव्रता 3.7 मापी गई. ये इलाके भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं, जिसके चलते लोग सतर्क हो गए हैं. भूकंप के ये झटके हल्की तीव्रता के थे. ऐसे में लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर आ गए. हालांकि, राहत की बात रही कि किसी नुकसान की खबर नहीं आई. 

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी भूकंप

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, भारत के आसपास के देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. देर रात में ही तिब्बत में 4.0, पाकिस्तान में 4.6 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता से धरती हिली थी. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अफवाहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. भूकंप के झटके इतने तीव्र नहीं थे कि चिंता की जाए, लेकिन सतर्कता बनाए रखना सबके लिए बेहर होगा.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 22 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Shimla News EARTHQUAKE HImachal Pradesh News
