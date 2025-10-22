हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 21-22 अक्टूबर की दर्मियानी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. रात में सोते समय लोगों को अचानक यह झटका महसूस हुआ, जिसके बाद वो सहम गए और घरों से बाहर आ गए. भूकंप का केंद्र जमीन से पांच किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्ट स्केल पर 2.8 मापी गई.

बुधवार की देर रात... समय हो रहा था 12 बजकर 55 मिनट. रात के अंधेरे में शिमला शहर शांत हो गया था और लोग अपने घरों में सो रहे थे कि तभी अचानक धरती हिलती है और लोग डर जाते हैं. गनीमत यह रही कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से जान-माल को नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इस साल मानसून के समय आई प्राकृतिक आपदाओं को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और उसका डर अभी भी दिलों में बैठा है, जिसके चलते हल्के भूकंप से भी डर लगता है.

लेह में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके

हिमाचल के साथ-साथ लेह में भी भूकंप महसूस किया गया था. इसकी तीव्रता शिमला से थोड़ी ज्यादा थी. यहां झटकों की तीव्रता 3.7 मापी गई. ये इलाके भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं, जिसके चलते लोग सतर्क हो गए हैं. भूकंप के ये झटके हल्की तीव्रता के थे. ऐसे में लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर आ गए. हालांकि, राहत की बात रही कि किसी नुकसान की खबर नहीं आई.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी भूकंप

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, भारत के आसपास के देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. देर रात में ही तिब्बत में 4.0, पाकिस्तान में 4.6 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता से धरती हिली थी. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अफवाहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. भूकंप के झटके इतने तीव्र नहीं थे कि चिंता की जाए, लेकिन सतर्कता बनाए रखना सबके लिए बेहर होगा.