धर्मशाला छात्रा की मौत के मामले में सरकार सख्त, अब उठाया गया ये बड़ा कदम

धर्मशाला में कॉलेज की छात्रा के साथ रैंगिग और यौन उत्पीड़न के मामले ने तूल पकड़ ली है. छात्रा की मौत पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. इस बीच यूजीसी ने इस मामले में तथ्य जांच पैनल का गठन किया है.

इस पैनल के गठन से मौत के मामले में उचित जांच की जाएगी. साथ ही तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं शनिवार (3 जनवरी) को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही.

मृतका का परिवार जांच में शामिल

धर्मशाला कालेज की छात्रा के मौत मामले में मृतका के परिवार को भी जांच में शामिल किया गया है. यही नहीं पुलिस टीम ने छात्रा के घर में सर्च कर कुछ तथ्य, दस्तावेज सहित मोबाइल को सीज किया है. वहीं पुलिस टीमें विभिन्न अस्पतालों, जहां छात्रा का उपचार हुआ था, उन अस्पतालों से छात्रा की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर रही हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है. छात्रा की मौत के मामले में चार सहपाठियों व एक प्रोफेसर पर आरोप लगे हैं, जांच प्रारंभिक स्तर पर है, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मामले में एएसपी कांगड़ा ने दी यह जानकारी

एएसपी जिला कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि छात्रा की मौत के मामले में मृतका के परिवार को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस टीम द्वारा छात्रा के घर में सर्च कर कुछ तथ्य, दस्तावेज व मोबाइल फोन को सीज किया गया है, ताकि मौत के कारणों की जांच में सहयोग मिल सके.

एएसपी ने बताया कि पुलिस के जांच अधिकारी व टीमें, अलग-अलग अस्पतालों में जाकर छात्रा के उपचार की मेडिकल हिस्ट्री को एकत्रित कर रहे हैं. मेडिकल हिस्ट्री प्राप्त होने के बाद मेडिकल ऑफिसर व मेडिकल बोर्ड की ऑपिनियन पर ही पुलिस किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकती है.

प्रोफेसर से हो रही है पूछताछ- एएसपी

एएसपी ने कहा कि छात्रा द्वारा प्रोफेसर पर लगाए गए आरोपों की जांच के संदर्भ में पुलिस टीम प्रोफेसर से लगातार पूछताछ कर रही है. पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जा रही है, जिससे कि सच सबके सामने आ सके.

मामले की जांच प्रारंभिक स्तर पर है, रैगिंग के संबंध में कालेज प्रशासन के पास न तो कोई लिखित शिकायत हुई और न ही इस तरह की कोई जांच सामने आई है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.