हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कॉलेज की छात्रा पल्लवी की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है. सीएम ने कहा है कि बेटी ने अपने बयान में जिस प्रोफेसर का नाम लिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा. बता दें कि धर्मशाला के कॉलेज में कथित रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई

सीएम ने आगे कहा कि छात्रा की मौत पर उचित जांच के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही छात्रा की कॉल डिटेल के साथ जांच रिपोर्ट लगाई जाए. सीएम ने कहा कि उस बेटी का बयान वीडियो में सामने आया है. उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

छात्रा की मौत पर क्या बोले शिक्षा मंत्री?

पल्लवी की मौत पर राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुखद घटना धर्मशाला महाविद्यालय में हुई है. इसमें एक बेटी जान गई है. उन्होंने बताया कि इसमें पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई है. मामले में प्रशासन भी जिला स्तर पर कार्य कर रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग ने कदम उठाए हैं. विभाग द्वारा एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन द्वारा कमेटी बनाई गई है. इसमें तीन प्रिंसपल उनको एसोसिएट करेंगे. शिक्षा मंत्री ने बताया कि कमेटी को तीन दिन का समय दिया गया है और वह अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देंगे.

दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.उन्होंने कहा अक्टूबर का यह मामला हमारे संज्ञान में अब आया है. इसमें शामिल सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी. साथ ही इसमें किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि प्रिंसपल, प्रोफेसर या जो भी इसमें दोषी होगा. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस की रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट को साथ में जोड़ा जाएगा.