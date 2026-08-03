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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: निरमंड में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मलबे से स्कूल और बाग तबाह

हिमाचल: निरमंड में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मलबे से स्कूल और बाग तबाह

Himachal Weather News: कुल्लू के पांकवा गांव में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन से राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है. वहीं ग्रामीणों का लाखों का नुकसान हुआ है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 03 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के पांकवा गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है. इसके अलावा बागवानों, ग्रामीणों और स्थानीय परिवारों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता का माहौल है और लोग प्रशासन से जल्द राहत एवं पुनर्वास की मांग कर रहे हैं.

राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन आया भूस्खलन की चपेट में

ग्राम पंचायत बाड़ी के अंतर्गत स्थित पांकवा गांव में वर्ष 1993 में निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन भूस्खलन की चपेट में आ गया. भूस्खलन के कारण भवन को भारी नुकसान पहुंचा है. विद्यालय के भीतर बच्चों का शैक्षणिक रिकॉर्ड, जरूरी दस्तावेज और अन्य शैक्षणिक सामग्री मौजूद है, जिसके सुरक्षित निकालने को लेकर भी चिंता बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के क्षतिग्रस्त होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने की आशंका है.

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मलबा आने से 500 से अधिक सेब के पौधे नष्ट, लाखों का नुकसान

भारी बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र के बागवानों को भी बड़ा आर्थिक झटका भी लगा है. मलबा आने से करीब 500 से अधिक सेब के पौधे नष्ट हो गए हैं, जिससे लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. इसके अलावा कई गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. वहीं स्थानीय निवासी सेस राम का मकान भी भूस्खलन की जद में आ गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का तत्काल सर्वे कराने, नुकसान का सही आकलन करने, प्रभावितों को उचित मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन का जल्द पुनर्निर्माण कराने, बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 03 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Kullu News HIMACHAL NEWS WEATHER UPDATE
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