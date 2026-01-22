हिमाचल में हुआ बस हादसा, हैंडब्रेक फेल होने से नाले में गिरी बस, नए साल में तीसरी घटना

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के समोट क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसा गुरु नानक बस स्टैंड का है, जहां खड़ी एक निजी बस अचानक अपने आप चल पड़ी, जिसके बाद बस स्टैंड के नीचे स्थित नाले में जा गिरी. गनीमत यह रही कि बस पलटी नहीं और सीधे नाले में जा पहुंची, जिससे बस में सवार सभी यात्री और स्टाफ सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ.

हैंडब्रेक की तकनीकी खराबी से हुआ हादसा

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, बस अड्डे में खड़ी थी तभी अचानक वह आगे बढ़ी और संतुलन बिगड़ने से नाले में जा गिरी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को भी अवगत कराया गया. प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तकनीकी खराबी या हैंडब्रेक से जुड़ी चूक मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच अभी की जा रही है.

प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने की बात कही जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की दुबारा न हो. इस मामला में पहली लापरवाही चालक की बताई जा रही है, मगर गनीमत यह है कि बड़ा हादसा होने से टल गया है.

हिमाचल में नए साल में तीसरी बस घटना

बता दें कि, हिमाचल में जनवरी महीने में निजी बस कि ये तीसरी घटना है. इससे पहले 9 जनवरी 2026 को सिरमौर जिले के हरिपुरधार के पास एक निजी बस खाई में गिरी थी, जिस हादसे में 14 लोगों की जान गई थी, वहीं 61 लोग घायल हुए थे. 12 जनवरी को भी मंडी जिले के चरखड़ी गांव में एक निजी बस सड़क से लुढ़क के नीचे आ गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी. इसके बाद 17 जनवरी को मंडी जिले के हवाणी क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस अनियंत्रित होकर खेतों में लुढ़क गई, जिस हादसे में बस ड्राइवर के साथ कई यात्री घायल हुए थे.