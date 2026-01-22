बिहार: CM नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान सीवान में धमाका, एक शख्स की मौत

'समृद्धि यात्रा' के तहत गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान पहुंचे. इस बीच मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से करीब 6-7 किलोमीटर दूर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बादराम गांव में तेज धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की जान चली गई. उसकी पहचान मुर्तुजा अंसारी के रूप में की गई है.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. धमाके की आवाज कुछ दूर तक सुनाई दी. लोगों के बीच अफरातफरी मच गई. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह विस्फोट अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान हुआ है.

हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर

बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ की हालत गंभीर है. ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. खबर लिखे जाने तक आधिकारिक रूप से इस पर बयान नहीं आया था. धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई मकानों की दीवारें और छतें क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम पहुंची. राहत-बचाव का कार्य शुरू हुआ.

सीवान में विकास कार्यों का लिया जायजा

नीतीश कुमार की यात्रा का आज छठा दिन है. सीएम ने सीवान में विकास कार्यों का जायजा लिया. उनके साथ गृह विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा बिहार के मुख्य सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे.

सीवान में नीतीश कुमार ने आंदर ढाला से हुसैनगंज पथ का एवं जल जीवन हरियाली पार्क एवं पोखर का निरीक्षण किया. साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज, मैरवा में नवनिर्मित सुविधाओं का निरीक्षण किया. विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. जो स्टॉल लगाए गए थे उसे भी सीएम ने देखा. जनसभा को भी संबोधित किया.

