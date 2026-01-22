'झंडा फहराने पहुंचे तो सुखविंदर सुक्खू मानव बम का होंगे शिकार', हिमाचल CM को मिली धमकी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आत्मघाती हमले की धमकी मिली है. यह धमकी डीसी ऑफिस शिमला की आधिकारिक ई-मेल ID पर भेजी गई, जिसमें लिखा गया कि यदि मुख्यमंत्री झंडा फहराने रिज मैदान पहुंचते हैं, तो उन पर मानव बम से हमला किया जाएगा.

धमकी को गंभीरता से लेते हुए थाना सदर शिमला में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 353(1)(b) और 152 के तहत कार्रवाई की गई है. ई-मेल पुलिस अधिकारियों के माध्यम से थाने तक पहुंचाई गई और तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई.

गुमनाम ई-मेल ID से भेजी गई धमकी

यह ई-मेल एक गुमनाम ID से भेजी गई है. साइबर सेल और तकनीकी विशेषज्ञ मेल के स्रोत, IP एड्रेस और लोकेशन का पता लगाने में जुटे हैं, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके. साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से ई-मेल भेजने वाले की पहचान करना संभव है, भले ही उसने VPN या अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया हो.

रिज मैदान में होगा राज्य स्तरीय समारोह

इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज मैदान में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री तिरंगा फहराएंगे. धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. रिज मैदान शिमला का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहां हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए जाते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था और सख्त

धमकी के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. रिज मैदान और आसपास के क्षेत्रों में:

- अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

- बम निरोधक दस्ता (BDS) की तैनाती

- CCTV निगरानी बढ़ाई गई

- स्निफर कुत्तों से जांच

- संदिग्ध व्यक्तियों की जांच

- प्रवेश द्वारों पर सख्त चेकिंग

झूठी सूचना फैलाने का प्रयास: पुलिस

प्रारंभिक जांच में पुलिस का कहना है कि ई-मेल के जरिए झूठी और भ्रामक सूचना फैलाकर जनता में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है. ऐसी हरकतें लोक शांति, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह किसी शरारती तत्व की करतूत हो सकती है, लेकिन हर धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है.

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां

वैसे भी इस तरह की मेल कोई नई नहीं है. इससे पहले भी विभिन्न सरकारी इमारतों को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं. हाल के महीनों में देश भर में कई स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं, जो बाद में झूठी साबित हुईं. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां हर धमकी को गंभीरता से लेती हैं और पूरी जांच करती हैं.

पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "हम स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं. लोगों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें."

साइबर जांच की प्रक्रिया

साइबर सेल निम्नलिखित तरीकों से जांच कर रही है:

- ई-मेल हेडर का विश्लेषण

- IP एड्रेस ट्रेसिंग

- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी

- डिजिटल फॉरेंसिक

- VPN और प्रॉक्सी सर्वर की जांच

- मेटाडेटा विश्लेषण

कड़ी सजा का प्रावधान

BNS की धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है. झूठी धमकी देना, सरकारी कामकाज में बाधा डालना और लोक शांति भंग करने के लिए कानून में सख्त प्रावधान हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में कई साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है.

इस धमकी के बावजूद, गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे जोर-शोर से जारी हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.