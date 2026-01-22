हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'झंडा फहराने पहुंचे तो सुखविंदर सुक्खू मानव बम का होंगे शिकार', हिमाचल CM को मिली धमकी

'झंडा फहराने पहुंचे तो सुखविंदर सुक्खू मानव बम का होंगे शिकार', हिमाचल CM को मिली धमकी

Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर आत्मघाती हमले की धमकी मिली है. DC ऑफिस शिमला की आधिकारिक ई-मेल ID पर धमकी भेजी गई थी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Jan 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आत्मघाती हमले की धमकी मिली है. यह धमकी डीसी ऑफिस शिमला की आधिकारिक ई-मेल ID पर भेजी गई, जिसमें लिखा गया कि यदि मुख्यमंत्री झंडा फहराने रिज मैदान पहुंचते हैं, तो उन पर मानव बम से हमला किया जाएगा.

धमकी को गंभीरता से लेते हुए थाना सदर शिमला में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 353(1)(b) और 152 के तहत कार्रवाई की गई है. ई-मेल पुलिस अधिकारियों के माध्यम से थाने तक पहुंचाई गई और तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई.

 गुमनाम ई-मेल ID से भेजी गई धमकी

यह ई-मेल एक गुमनाम ID से भेजी गई है. साइबर सेल और तकनीकी विशेषज्ञ मेल के स्रोत, IP एड्रेस और लोकेशन का पता लगाने में जुटे हैं, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके. साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से ई-मेल भेजने वाले की पहचान करना संभव है, भले ही उसने VPN या अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया हो.

 रिज मैदान में होगा राज्य स्तरीय समारोह

इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज मैदान में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री तिरंगा फहराएंगे. धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. रिज मैदान शिमला का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहां हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए जाते हैं.

 सुरक्षा व्यवस्था और सख्त

धमकी के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. रिज मैदान और आसपास के क्षेत्रों में:

- अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात
- बम निरोधक दस्ता (BDS) की तैनाती
- CCTV निगरानी बढ़ाई गई
- स्निफर कुत्तों से जांच
- संदिग्ध व्यक्तियों की जांच
- प्रवेश द्वारों पर सख्त चेकिंग

 झूठी सूचना फैलाने का प्रयास: पुलिस

प्रारंभिक जांच में पुलिस का कहना है कि ई-मेल के जरिए झूठी और भ्रामक सूचना फैलाकर जनता में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है. ऐसी हरकतें लोक शांति, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह किसी शरारती तत्व की करतूत हो सकती है, लेकिन हर धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है.

 पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां

वैसे भी इस तरह की मेल कोई नई नहीं है. इससे पहले भी विभिन्न सरकारी इमारतों को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं. हाल के महीनों में देश भर में कई स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं, जो बाद में झूठी साबित हुईं. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां हर धमकी को गंभीरता से लेती हैं और पूरी जांच करती हैं.

 पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "हम स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं. लोगों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें."

 साइबर जांच की प्रक्रिया

साइबर सेल निम्नलिखित तरीकों से जांच कर रही है:

- ई-मेल हेडर का विश्लेषण
- IP एड्रेस ट्रेसिंग
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी
- डिजिटल फॉरेंसिक
- VPN और प्रॉक्सी सर्वर की जांच
- मेटाडेटा विश्लेषण

 कड़ी सजा का प्रावधान

BNS की धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है. झूठी धमकी देना, सरकारी कामकाज में बाधा डालना और लोक शांति भंग करने के लिए कानून में सख्त प्रावधान हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में कई साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है.

इस धमकी के बावजूद, गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे जोर-शोर से जारी हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

 

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 22 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
SUKHVINDER SINGH SUKHU Republic Day 2026 HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

FASTag Users सावधान | Toll नहीं भरा तो NOC और Permit पर लगेगा break | Paisa Live
Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
हेल्थ
Breast Cancer: सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget