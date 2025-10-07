हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: बिलासपुर में लैंडस्लाइड, बस पर गिरा मलबा, 18 की मौत, 30 लोग थे सवार

हिमाचल: बिलासपुर में लैंडस्लाइड, बस पर गिरा मलबा, 18 की मौत, 30 लोग थे सवार

Bilaspur Landslide: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड की घटना हुई. इस हादसे की चपेट में एक बस आ गई. बस पर मलबा गिरा जिससे आठ लोगों की मौत हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 09:31 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरठीं में मंगलवार (7 अक्टूबर) की शाम बड़ा हादसा हो गया. भल्लू पुल के पास अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें नीचे गिरने से एक बस उसकी चपेट में आ गई. हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. एक बच्चे को अभी तक सुरक्षित निकाला गया है.

जानकारी के अनुसार बस में करीब 30 लोग सवार थे. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुमारवीं और झंडूता अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में ढलान कमजोर हो गई थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा पेश आया.

मृतकों की पहचान और सटीक संख्या की पुष्टि प्रशासन द्वारा की जा रही है. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है, जबकि स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं.

सीएम सुक्खु ने हादसे पर जताया दुख

इस घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मज़बूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.

राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश- सीएम

मुख्यमंत्री निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

Input By : PARI SHARMA
Published at : 07 Oct 2025 08:14 PM (IST)
Tags :
Landslide Bilaspur HIMACHAL NEWS
