Himachal: बिलासपुर बस हादसे पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सख्त, बोले- 'लैंडस्लाइड की शिकायत पहले थी तो...'

Himachal: बिलासपुर बस हादसे पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सख्त, बोले- 'लैंडस्लाइड की शिकायत पहले थी तो...'

Himachal Pradesh News: हादसे पर एक्शन मोड में मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहा कि लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी. साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि अब अनुराग और कंगना ही जवाब देंगे.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 09 Oct 2025 07:58 AM (IST)
बिलासपुर में मंगलवार (7 अक्टूबर) देर शाम हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. हादसे के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है. लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रात को ही मौके पर पहुंच गए थे. वहीं, वे खुद लगातार प्रशासन और विभाग के अफसरों से संपर्क में हैं ताकि राहत और बचाव कार्य तेजी से पूरे हो सकें.

हादसे की जांच के दिए सख्त निर्देश

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस हादसे को लेकर जांच के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिस सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ, वहां हाल ही में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हुआ था और स्थानीय लोगों ने इसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया घोषित करने की मांग भी की थी.

मंत्री ने कहा कि अगर विभाग के पास पहले से शिकायत या जानकारी थी और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी की भी लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में विभाग की ओर से ऐसे इलाकों को चिह्नित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से जान-माल का नुकसान न हो.

“वोट कर, गद्दी छोड़ो” अभियान को लेकर बैठक

हादसे पर बयान देने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक बैठक में भी हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के बाद “वोट कर, गद्दी छोड़ो” अभियान को लेकर शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मीटिंग की गई.

इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अधिक से अधिक लोगों को इस हस्ताक्षर अभियान से जोड़ा जाए. साथ ही कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई.

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को ऐतिहासिक रिज मैदान में किया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस आलाकमान के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.

मंत्री ने कहा, “यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए भावनात्मक पल है. इसे भव्य और सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है.”

रिज मैदान पर प्रतिमा के सामने पेड़ गायब होने को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वहां कोई पेड़ था या नहीं. लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ है तो जांच कराई जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार

बयानबाजी के मोर्चे पर भी विक्रमादित्य सिंह पीछे नहीं रहे. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा, “जयराम ठाकुर आजकल अपने ही नेताओं से निपटने में व्यस्त हैं. अब उनके बयानों का जवाब अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत ही देंगे. उनके पास कहने को कुछ नया नहीं बचा है.”

Published at : 09 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Bilaspur Vikramaditya Singh HImachal Pradesh News
