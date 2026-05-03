भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने रविवार (3 मई 2026) को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह भी उन महिला पहलवानों में शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व WFI अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया कि कुल छह महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई थी और वह उनमें से एक हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विनेश ने कहा कि उन्हें यह बात अब इसलिए सामने लानी पड़ी क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक अहम रैंकिंग टूर्नामेंट गोंडा में कराने का फैसला किया है, जो बृज भूषण का इलाका है. उनके मुताबिक, वहां जाकर मुकाबला करना उनके लिए मानसिक रूप से बहुत दबाव भरा होगा. उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि वह इस पूरे मामले में केवल दर्शक बनी हुई है.

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सोशल मीडिया पर विनेश फोगट का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो में विनेश ने कहा कि खिलाड़ियों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि बृज भूषण को पूरी छूट दे दी गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रतियोगिता के दौरान उनके साथ या उनकी टीम के साथ कुछ भी गलत होता है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि वे विनेश की सुरक्षा की व्यक्तिगत गारंटी लेते हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि गोंडा में होने वाले टूर्नामेंट में पूरी सुरक्षा दी जाएगी और सभी इंतजाम ठीक रहेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए और मामला कोर्ट में होने के कारण उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है.करीब 20 महीने बाद मैट पर वापसी की तैयारी कर रहीं विनेश इस नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हैं. यह टूर्नामेंट 10 से 12 मई तक उत्तर प्रदेश के गोंडा में नंदिनी नगर कॉलेज में होना है. यह प्रतियोगिता एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करने का आखिरी मौका मानी जा रही है.

WFI अध्यक्ष संजय सिंह आरोपों को किया खारिज

विनेश ने यह भी चिंता जताई कि वहां निष्पक्ष तरीके से मुकाबले हो पाना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि रेफरी कौन होगा, किसे कितने अंक मिलेंगे और कौन जीतेगा-हारेगा, इस पर सवाल उठते हैं क्योंकि आयोजन स्थल बृज भूषण से जुड़ा हुआ है. हालांकि WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टूर्नामेंट में शामिल सभी रेफरी अधिकृत पैनल से होंगे और चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है. उन्होंने यह भी कहा कि न तो बृज भूषण और न ही उनका इस बात पर कोई नियंत्रण है कि रेफरी कौन होगा.

बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप

देश की कई महिला पहलवानों ने 2023 में बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चल रहा है. उस समय विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने जंतर-मंतर पर लंबा प्रदर्शन किया था. विनेश ने कहा कि उनके लिए उस जगह जाकर खेलना आसान नहीं है, जहां लगभग हर व्यक्ति आरोपी से जुड़ा हुआ हो. उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर वे देश के लिए फिर से मेडल जीतना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें निष्पक्ष माहौल चाहिए.

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