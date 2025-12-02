हरियाणा के रेवाड़ी से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित एक होटल में नेवी के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से अचानक सन्नाटा पसर गया है. मृतक की पहचान अटेली के गांव गढ़ी रुथल निवासी नेवी जवान हितेश के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि वह 25 दिन की छुट्टी पर घर आया था और इसी दौरान होटल में रुका हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना कैसे सामने आई?

पुलिस के अनुसार, हितेश होटल में कमरा नंबर बुक कर ठहरा हुआ था और निर्धारित समय के अनुसार उसे कमरा खाली करना था. लेकिन काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर होटल प्रबंधक ने स्टाफ के साथ उसे आवाज लगाई, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. कमरा बंद देख प्रबंधक ने तुरंत मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद जवान का शव बाथरूम में पड़ा मिला. मृतक की हालत को देखकर मामले में संदेह और बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

प्राथमिक जांच और पुलिस की कार्रवाई

प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने शुरुआती तौर पर जहरीला पदार्थ खाने से मौत की आशंका जताई है. घटनास्थल की परिस्थितियों और बॉडी की स्थिति को देखते हुए पुलिस आत्महत्या के कोण से जांच कर रही है. डीएसपी सुरेंद्र श्योराण के अनुसार, “प्राथमिक दृष्टि में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन यह स्पष्ट तभी होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी.” पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी है और फोन कॉल, होटल के रजिस्टर, कमरे से प्राप्त वस्तुओं और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

परिवार की व्यथा और सामाजिक प्रश्न

जानकारी के अनुसार हितेश की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद हुई यह मौत परिवार के लिए गहरा सदमा है. 25 दिन की छुट्टी पर घर आए जवान की अचानक संदिग्ध मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन और सफल सैन्य करियर के बावजूद क्या परिस्थितियां थीं, जो उसे होटल में अकेले रुकने तक ले आईं. परिजन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और रो-रोकर बेहाल हैं. पुलिस उनसे भी बातचीत कर रही है ताकि मानसिक तनाव, किसी विवाद या अन्य सामाजिक कारणों जैसे पहलुओं की जानकारी मिल सके. स्थानीय लोग और रिश्तेदार भी घटना को स्तब्धता के साथ देख रहे हैं और जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आए.

